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В Україні ліквідували ядерний могильник

Радіоактивні відходи з Житомирщини перемістили до могильника у Чорнобилі
У Чуднівському районі Житомирської області ліквідували могильник радіоактивних відходів Вакуленчук, ще залишається п'ять, два з яких у Криму.
В Україні ліквідували ядерний могильник Фото: snrc.gov.ua

Про ситуацію з ядерними могильниками в Україні розповів голова Державного агентства з управління зоною відчуження Віталій Петрук і керівник проекту трастового фонду НАТО Юрій Гнилицький в інтерв'ю виданню Громадське радіо.

Як повідомляє Держатомрегулювання, в рамках ліквідації могильника радіоактивні відходи вилучили і з будівлі сховища, і з навколишньої території. Після цього конструкції могильника демонтували, а його майданчик - рекультивували.

Частину відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання відвезли на зберігання в Київський міжобласний спеціальний комбінат. Тверді ДІВ у вигляді залізобетонних конструкцій сховища і зацементовані рідкі ДІВ передали в могильник "Буряківка" у Чорнобильській зоні відчуження.

Проект був реалізований у співпраці з НАТО. Він обійшовся в 508 тисяч євро.

Зараз в Україні залишається ще п'ять могильників - один в Кіровоградській області, один в Івано-Франківській, два в Криму і один у Донецьку.

Житомирський об'єкт став пілотним проектом. Його обрали першим у зв'язку з найменшим обсягом робіт на ньому.

У планах - ліквідація могильника Цибулево в Кіровоградській області, він в три рази більше Вакуленчука.

Зазначимо, шість об'єктів (вже п'ять) ядерних відходів утворилися в Україні внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР.

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