Німеччина не задоволена станом реалізації мінських домовленостей
У заяві йдеться про те, що завдяки мінським угодам вдалося стримати конфлікт на сході України і запобігти загостренню в регіоні.
"За наявності політичної волі можна досягти прогресу, як показав успішний обмін сотнями полонених наприкінці грудня. Однак станом реалізації мінських угод упродовж трьох років ми не можемо бути задоволені", – повідомляє німецьке МЗС.
У відомстві наголошують, що задля завершення конфлікту, внаслідок якого загинули понад 10 тис. людей, було зроблено дуже мало, перемир'я порушується знову і знову, і особливо в зимові місяці це має руйнівні наслідки: "людям бракує вугілля, води і продуктів харчування".
Німеччина закликає всі сторони конфлікту остаточно засвідчити політичну волю задля виконання мінських угод.
"Важливо стабілізувати ситуацію з безпекою і вивести важку зброю з регіону. Потенційна миротворча місія Організації Об'єднаних Націй може надати можливості для виконання мінських угод", – йдеться в заяві.
Водночас Німеччина разом із Францією продовжить працювати над розв'язанням ситуації на Донбасі в "нормандському форматі".
Нагадаємо, в українському МЗС заявили, що за три роки Росія не виконала жодного пункту комплексу заходів з імплементації Мінських домовленостей.
У Російській Федерації заявляють, що країна зберігає прихильність мінським угодам і, зокрема, не має наміру визнавати самопроголошені "ДНР" і "ЛНР".
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