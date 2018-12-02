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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Німеччина не задоволена станом реалізації мінських домовленостей

У німецькому МЗС наголошують, що задля завершення конфлікту було зроблено дуже мало
Німецьке Міністерство закордонних справ заявило, що Німеччина не задоволена станом реалізації мінських угод.
Німеччина не задоволена станом реалізації мінських домовленостей Фото: auswaertiges-amt.de

У заяві йдеться про те, що завдяки мінським угодам вдалося стримати конфлікт на сході України і запобігти загостренню в регіоні.

"За наявності політичної волі можна досягти прогресу, як показав успішний обмін сотнями полонених наприкінці грудня. Однак станом реалізації мінських угод упродовж трьох років ми не можемо бути задоволені", – повідомляє німецьке МЗС.

У відомстві наголошують, що задля завершення конфлікту, внаслідок якого загинули понад 10 тис. людей, було зроблено дуже мало, перемир'я порушується знову і знову, і особливо в зимові місяці це має руйнівні наслідки: "людям бракує вугілля, води і продуктів харчування".

Німеччина закликає всі сторони конфлікту остаточно засвідчити політичну волю задля виконання мінських угод.

"Важливо стабілізувати ситуацію з безпекою і вивести важку зброю з регіону. Потенційна миротворча місія Організації Об'єднаних Націй може надати можливості для виконання мінських угод", – йдеться в заяві.

Водночас Німеччина разом із Францією продовжить працювати над розв'язанням ситуації на Донбасі в "нормандському форматі".

Нагадаємо, в українському МЗС заявили, що за три роки Росія не виконала жодного пункту комплексу заходів з імплементації Мінських домовленостей.

У Російській Федерації заявляють, що країна зберігає прихильність мінським угодам і, зокрема, не має наміру визнавати самопроголошені "ДНР" і "ЛНР".

 

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