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Нова адміністрація США є "загрозою" для ЄС, - Туск

Він закликав до єдності всередині ЄС, зазначивши, що нині перед об'єднанням стоять більші ‎виклики, ніж у часи його формування
Президент Європейської Ради Дональд Туск вніс адміністрацію нового президента США Дональда ‎Трампа до списку зовнішніх загроз для ЄС.‎
Нова адміністрація США є "загрозою" для ЄС, - Туск Фото: bbc.com

Таку заяву пан Туск зробив у листі до 27 лідерів країн Євросоюзу перед п'ятничним самітом ЄС на ‎Мальті. Серед інших загроз, на думку президента Європейської Ради, - дедалі більш напористий ‎Китай, агресивна зовнішня політика Росії й хаос на Близькому Сході, - інформує BBC.

За словами пана Туска, усі ці виклики, "як і тривожні заяви нової американської адміністрації, ‎роблять наше майбутнє вкрай непередбачуваним".‎

‎"Особливо зміни у Вашингтоні ставлять Європейський Союз у складне положення, коли нова ‎адміністрація (США. - Ред.), як виглядає, прагне поставити під питання останні 70 років ‎американської зовнішньої політики", - написав президент Європейської Ради.‎

Він закликав до єдності всередині ЄС, зазначивши, що нині перед об'єднанням стоять більші ‎виклики, ніж у часи його формування.

Раніше президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер озвучив питання, які в першу чергу турбують Європу після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Зазначимо, що Європейський Союз сподівається на зміцнення трансатлантичних відносин зі США після обрання нового президента Дональда Трампа.

Президент Франції Франсуа Олланд закликав "об’єднану Європу" до захисту своїх цінностей після перемоги кандидата Трампа на виборах.

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31 01 2017 19:25
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