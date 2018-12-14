CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБійцями ЗСУ поблизу лінії зіткнення на Донбасі буловиявлено і знешкоджено саморобні вибухові пристрої, закладені під водогоном "Сіверський Донець – Донбас".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Окупанти планували підірвати водогін "Сіверський Донець – Донбас"
"Сіверський Донець - Донбас" живить водою населені пункти Торецьк, Горлівка, Донецьк та інші населені пункти Донеччини"
"В ході обстеження ділянки місцевості, прилеглої до лінії зіткнення, військовослужбовцями одного з саперних підрозділів центру розмінування ОКП ОС та мотопіхотної бригади виявлено та знешкоджено саморобні вибухові пристрої, закладені під водогоном "Сіверський Донець - Донбас", що живить водою населені пункти Торецьк, Горлівка, Донецьк та інші населені пункти Донеччини", - повідомляє прес-центр ООС.
Нагадаємо, за минулу добу, 13 грудня, у зоні бойових дій на сході України загинуло двоє українських військових. Вони входили до складу однієї з десантно-штурмових бригад Збройних сил України.
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14 12 2018 09:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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