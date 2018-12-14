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Окупанти планували підірвати водогін "Сіверський Донець – Донбас"

"Сіверський Донець - Донбас" живить водою населені пункти Торецьк, Горлівка, Донецьк та інші населені пункти Донеччини"
Бійцями ЗСУ поблизу лінії зіткнення на Донбасі буловиявлено і знешкоджено саморобні вибухові пристрої, закладені під водогоном "Сіверський Донець – Донбас".
Окупанти планували підірвати водогін "Сіверський Донець – Донбас"

"В ході обстеження ділянки місцевості, прилеглої до лінії зіткнення, військовослужбовцями одного з саперних підрозділів центру розмінування ОКП ОС та мотопіхотної бригади виявлено та знешкоджено саморобні вибухові пристрої, закладені під водогоном "Сіверський Донець - Донбас", що живить водою населені пункти Торецьк, Горлівка, Донецьк та інші населені пункти Донеччини",повідомляє прес-центр ООС.

Нагадаємо, за минулу добу, 13 грудня, у зоні бойових дій на сході України загинуло двоє українських військових. Вони входили до складу однієї з десантно-штурмових бригад Збройних сил України.

 
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14 12 2018 09:53
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