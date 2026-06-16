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Канада запроваджує нові санкції проти "тіньового флоту" та оборонки рф

16 червня 2026, 18:11
Канада запроваджує нові санкції проти
Фото: з вільних джерел
Загалом пакет санкцій охоплює 162 об'єкти, серед яких фізичні особи, компанії і морські судна.
На саміті лідерів G7 у Франції прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про запровадження нового масштабного пакета санкцій проти росії. 
 
Про це йдеться на сайті прем’єр-міністра Канади.
 
Обмеження спрямовані на те, щоб посилити тиск на рф для примусу до переговорів та підтримати Україну у критичний момент війни, підкреслив Карні.
 
Новий санкційний пакет охоплює:
 
  • російський "тіньовий флот" і судна: обмеження закривають можливості для обходу міжнародних правил транспортування;
  • енергетичні доходи: санкції обмежують фінансові надходження від продажу російських енергоносіїв;
  • оборонно-промисловий комплекс: заходи спрямовані на блокування логістики та виробництва зброї у рф;
  • суб'єкти дезінформації: під обмеження потрапили структури та особи, які поширюють російську пропаганду.
 
Загалом пакет санкцій охоплює 162 об'єкти, серед яких фізичні особи, компанії та морські судна.Карні наголосив, що Канада послідовно посилює економічний тиск на росію. Лише протягом цього року країна вже запровадила санкції проти понад 3 400 фізичних і юридичних осіб, а також понад 600 суден.
війна в Україніросія окупантиКанада

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