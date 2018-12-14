На Донбасі загинули двоє військовослужбовців, ворог 22 рази обстріляв наші позиції, - штаб ООС
Російські окупаційні війська 22 рази порушили режим припинення вогню. З мінометів калібру 120 та 82 мм ворог обстрілював позиції української армії неподалік хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку, та в районі населених пунктів Водяне, Гнутове на Маріупольському напрямку, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.
З озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики били по позиціях Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Кримське – на Луганському напрямку, в районі населеного пункту Новгородське, що на Горлівському напрямку, по населених пунктах Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка, Невельське - на Донецькому напрямку та позиціях українських військових в районі населених пунктів Широкине та Водяне на Маріупольському напрямку.
За даними розвідки, 13 грудня три окупанти було знищено та четверо отримали поранення.
З початку 14 грудня ворог двічі відкривав вогонь по позиціях українських військових в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не має.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко присвоїв звання Героя України старшому сержанту Андрієві Конопльову посмертно.
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