ООС: бойовики сім разів відкривали вогонь, втрам нема
"Так, протягом минулої доби, ворог обстрілював оборонні укріплення Об'єднаних сил біля населених пунктів Станиця Луганська, Красногорівка, Новомихайлівка, Славне, Тарамчук та Лебединське. Важке озброєння не застосовувалось", - інформує прес-центр штабу ООС.
Двічі загарбники вели прицільний вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів неподалік Тарамчука. Крім того, поблизу Станиці Луганської, збройні формування Російської Федерації здійснили чергову провокацію з метою недопущення розведення сил і засобів у цьому районі - зафіксовано ворожий обстріл з великокаліберних кулеметів.
Внаслідок бойових дій, не постраждав жоден військовослужбовець Об'єднаних сил.
Від початку цієї доби противник здійснив обстріл наших оборонних укріплень в районі Кримського із мінометів калібру 82 мм. Втрат серед українських військових не допущено.
За даними розвідки, 2 грудня, три бойовики російсько-окупаційних військ були знищені та ще п’ять - поранені.
Нагадаємо, що 1 грудня окупанти 15 разів відкривали вогонь у зоні бойових дій на Донбасі. Водночас, противник тричі застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.
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