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ООС: бойовики сім разів відкривали вогонь, втрам нема

Внаслідок бойових дій, не постраждав жоден військовослужбовець Об'єднаних сил
Учора, 2 грудня, окупанти 7 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Відзначимо, що всі порушення режиму тиші противник здійснив з настанням темряви.
ООС: бойовики сім разів відкривали вогонь, втрам нема Фото: ООС

"Так, протягом минулої доби, ворог обстрілював оборонні укріплення Об'єднаних сил біля населених пунктів Станиця Луганська, Красногорівка, Новомихайлівка, Славне, Тарамчук та Лебединське. Важке озброєння не застосовувалось", - інформує прес-центр штабу ООС.

Двічі загарбники вели прицільний вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів неподалік Тарамчука. Крім того, поблизу Станиці Луганської, збройні формування Російської Федерації здійснили чергову провокацію з метою недопущення розведення сил і засобів у цьому районі - зафіксовано ворожий обстріл з великокаліберних кулеметів.

Внаслідок бойових дій, не постраждав жоден військовослужбовець Об'єднаних сил.

Від початку цієї доби противник здійснив обстріл наших оборонних укріплень в районі Кримського із мінометів калібру 82 мм. Втрат серед українських військових не допущено.

За даними розвідки, 2 грудня, три бойовики російсько-окупаційних військ були знищені та ще п’ять - поранені.

Нагадаємо, що 1 грудня окупанти 15 разів відкривали вогонь у зоні бойових дій на Донбасі. Водночас, противник тричі застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

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03 12 2018 08:20
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