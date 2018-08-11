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ООС: за день один український військовий отримав поранення на Донбасі

ОС зафіксували один випадок застосування сепаратистами забороненого Мінськими домовленостями озброєння
За день 8 листопада Об'єднані сили зафіксували сім обстрілів своїх оборонних укріплень незаконними збройними формуваннями на Донбасі. Один український військовий отримав поранення.
ООС: за день один український військовий отримав поранення на Донбасі Фото: ukrinform.ua

Про це Об'єднані сили повідомляють у вечірньому зведенні.

Зокрема, за інформацією ОС, бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Найбільшу вогневу активність противника зафіксовано на Луганському напрямку. Тут, біля Кримського, окупаційні війська, окрім вищеперерахованої зброї, застосували і міномети калібру 82 мм. Крім того, обстріли загарбників фіксувалися у районах населених пунктів Красногорівка, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль та Широкине. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових. У ході бойових дій один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил був поранений", – зазначають українські військові.

Нагадаємо, представник України в підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи в Мінську Євген Марчук заявив, що йому надходили пропозиції "зняти питання Криму" для закінчення війни на Донбасі.

Упродовж минулої доби, 7 листопада, бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях військ ООС. Троє українських військових отримали поранення.

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08 11 2018 20:15
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