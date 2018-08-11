Україні пропонували відмовитися від Криму, щоб завершити війну на Донбасі, - Марчук
Про це він сказав в ефірі "112 Україна".
За його словами, одним з варіантів для вирішення конфлікту на Донбасі пропонують офіційну відмову України від окупованого Криму.
"Я беру участь ще в двох міжнародних платформах щодо Донбасу, то на каво-брейкових паузах кажуть, що якщо Україна офіційно відмовиться, зніме кримську проблему, то це може бути серйозна платформа для вирішення питань на Донбасі", - розповів Марчук.
Представник України в ТКГ зазначив, що при цьому перемовники не дають гарантій, що і після цього остаточно питання Донбасу буде вирішене.
"Вони кажуть, що це не остаточне рішення, мовляв, це приватне. Але розмови ведуть зі мною не приватні особи", - додав він.
При цьому Марчук не уточнив, від кого саме надходять подібні пропозиції.
Він зазначив, що поки не бачить компромісу, який би сприйняло українське суспільство, і додав, що наразі мова не йде про компроміс, як такий, бо йдеться про угоду з Путіним і згоду України на всі умови, які він висуває.
Раніше повідомлялося, що переговори в рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську близькі до безвихідної ситуації, а Росія прагне заморозити конфлікт.
Нагадаємо, агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що президент РФ Володимир Путін на зустрічі в Гельсінкі 16 липня запропонував президенту США Дональду Трампу провести референдум на територіях тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей.
Перший віце-спікер парламенту, представник України на переговорах Мінську Ірина Геращенко виключила проведення на окупованій частині Донбасу будь-якого виду референдумів щодо статусу регіону.
МЗС України вважає неприйнятною ідею щодо проведення референдуму в непідконтрольній їй частині Донбасу.
Також, Вашингтон не розглядає питання щодо підтримки можливого проведення на Донбасі будь-якого референдуму.
Додамо, російська делегація на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську офіційно заявила про визнання виборів на окупованому Донбасі.
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