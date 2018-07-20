У МЗС України назвали неприйнятною ідею щодо проведення референдуму на Донбасі
"Кремль відчайдушно намагається легітимізувати свій злочин агресії і окупації Криму і Донбасу. Ми категорично відкидаємо дивну ідею про проведення референдуму на окупованих територіях під прицілом Росії! Абсолютно неприйнятно для України і наших партнерів! Росія, геть з України!", - написав у Twitter політичний директор МЗС України Олексій Макеєв.
Раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з Дональдом Трампом у Гельсінкі запропонував провести референдум на Донбасі. За словами одного із співрозмовників, Трамп попросив Путіна не обговорювати ідею референдуму на прес-конференції після саміту, щоб дати президенту США час обміркувати цю ідею.
Джерело додало, що Путін запропонував провести голосування серед місцевих жителів Донбасу щодо статусу їх регіону. Все це має пройти під егідою міжнародного співтовариства. Офіційних коментарів з боку США поки не було озвучено.
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