Папа Римський у пасхальному зверненні побажав миру Україні та Сирії

Він побажав, щоб світло Христа просвітило сумління політичних та військових керівників, аби без зволікань покласти край війні та пошанувати гуманітарне право

Папа Римський Франциск у пасхальному зверненні побажав миру Україні.

"Плодів миру просимо для України, аби зміцнювалися кроки на користь згоди та були полегшені можливості для здійснення гуманітарних ініціатив, яких потребує населення", - сказав він, повідомляє "Радіо Ватикану", посилаючись на великоднє послання "Місту та світові".

Також Папа попросив миру для Сирії.

"Сьогодні ми просимо плодів миру для всього світу, починаючи від улюбленої та скривавленої Сирії, населення якої виснажене війною, якій не видно кінця", - зазначив Франциск.

Він побажав, щоб світло Христа просвітило сумління політичних та військових керівників, аби без зволікань покласти край війні та пошанувати гуманітарне право.

"Плодів примирення випрошуємо для святої землі, що також і цими днями зранена відкритими конфліктами, які не щадять беззбройних, для Ємену та всього Близького Сходу, аби діалог та взаємна пошана переважили над поділами і насильством", – додав голова Католицької церкви.

Крім того, у своїй проповіді він звернувся і до тих частин Африканського континенту, які зазнають голоду, місцевих конфліктів і тероризму, закликавши не забувати про жертви війни в Південному Судані, перш за все про дітей.

"Плодів діалогу випрошуємо для Корейського півострова, аби переговори, що саме тривають, сприяли гармонії та примиренню регіону. Нехай же ті, на кому лежить безпосередня відповідальність, діють мудро та розсудливо задля сприяння добру корейського народу та збудування взаємин довіри в лоні міжнародної спільноти", – сказав Папа.

Нагадаємо, що під час богослужіння 26 листопада Папа Римський Франциск згадав мільйони жертв сталінського режиму, які загинули під час Голодомору в Україні та назвав ці події трагедією. Він також висловив надію на поновлення миру в Україні.