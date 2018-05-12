Парубій підписав держбюджет-2019

Він переконаний, що ухвалений документ є бюджетом "розвитку і зростання"

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про державний бюджет на 2019 рік.

"Щойно підписав закон "Про державний бюджет України на 2019 рік". Ми ухвалили його, дотримавшись усіх вимог, - до 1 грудня. Це гарантує нам макрофінансову підтримку наших міжнародних партнерів", - написав Парубій у Twitter.

Він переконаний, що ухвалений документ є бюджетом "розвитку і зростання".

"І головне, що це бюджет зміцнення оборони й безпеки України", - зазначив він.

Документ направлено на підпис президентові України.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала проект державного бюджету на 2019 рік у другому читанні та в цілому.