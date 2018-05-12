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Парубій підписав держбюджет-2019

Він переконаний, що ухвалений документ є бюджетом "розвитку і зростання"
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про державний бюджет на 2019 рік.
Парубій підписав держбюджет-2019 Андрій Парубій. Фото: Дмитро Ларін / Українська правда

"Щойно підписав закон "Про державний бюджет України на 2019 рік". Ми ухвалили його, дотримавшись усіх вимог, - до 1 грудня. Це гарантує нам макрофінансову підтримку наших міжнародних партнерів", - написав Парубій у Twitter.

Він переконаний, що ухвалений документ є бюджетом "розвитку і зростання".

"І головне, що це бюджет зміцнення оборони й безпеки України", - зазначив він.

Документ направлено на підпис президентові України.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала проект державного бюджету на 2019 рік у другому читанні та в цілому.

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05 12 2018 20:15
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