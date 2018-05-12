ПОЛІТИКА НОВИНИСпікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про державний бюджет на 2019 рік.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Парубій підписав держбюджет-2019
Він переконаний, що ухвалений документ є бюджетом "розвитку і зростання"
Андрій Парубій. Фото: Дмитро Ларін / Українська правда
"Щойно підписав закон "Про державний бюджет України на 2019 рік". Ми ухвалили його, дотримавшись усіх вимог, - до 1 грудня. Це гарантує нам макрофінансову підтримку наших міжнародних партнерів", - написав Парубій у Twitter.
Він переконаний, що ухвалений документ є бюджетом "розвитку і зростання".
"І головне, що це бюджет зміцнення оборони й безпеки України", - зазначив він.
Документ направлено на підпис президентові України.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала проект державного бюджету на 2019 рік у другому читанні та в цілому.
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05 12 2018 20:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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