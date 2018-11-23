Рада ухвалила держбюджет-2019
За відповідне рішення проголосували 240 народних депутата.
"Місяць тому ми представляли до першого читання проект державного бюджету на 2019 рік і наголошували, що він є реалістичним і збалансованим, всі його видатки підкріплені доходами, дефіцит не перевищує дозволеного, а боргове навантаження зменшується. Основним викликом під час допрацювання документу до другого читання було зберегти цей баланс", - сказала у своєму виступі Міністр фінансів Оксана Маркарова.
За її словами, в результаті роботи з профільними комітетами доходи бюджету було збільшено майже на 18 млрд грн, водночас на відповідну суму збільшили видатки на пріоритетні напрямки соціальної і економічної сфери.
"Всі наші пріоритети залишаються незмінним: це оборона і безпека, продовження реформ освіти, охорони здоров’я та децентралізації, які було закладено від самого початку, а також соціальні видатки, які буде профінансовано в повному обсязі. При цьому бюджет залишається збалансованим" - наголосила вона.
"Вчасно ухвалений бюджет - це сигнал про стабільність як для українського бізнесу та промисловості, так і для міжнародних партнерів", - відзначив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
За словами прем'єра, бюджет на 2019 рік - це бюджет розбудови країни.
Гройсман під час презентації бюджету відзначив, що в планах уряду - курс на економічне зростання. Пріоритетом є планка в 5-7% ВВП. Інфляція, в свою чергу, планується менше 10%.
В 2019 планується зростання ВВП на рівні 3% за умови інфляції 7,4%.
Вранці парламент проголосував за продовження вечірнього засідання до завершення розгляду всіх питань, пов'язаних із державним бюджетом на 2019 рік. Відтак, рішення прийняли о 6 ранку 23 листопада.
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