Пєсков назвав дії СБУ щодо "РИА Новости Украина" обурливими

У Росії заявили, що приймуть до української сторони "заходи взаємності" на дії СБУ

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав дії Служби безпеки України щодо "РИА Новости Украина" обурливими.

Пєсков заявив, що Росія прийме "заходи взаємності", але спочатку потрібна більш детальна інформація, передають "РИА Новости".

"Заходи взаємності, безумовно, будуть прийматися, але щоб говорити щось конкретне, потрібно спочатку все-таки отримати більш детальну інформацію. Поки ми лише знаємо, що робляться силові дії щодо російських ЗМІ, заходи щодо обмеження свободи наших журналістів, тому що вони не виходять на зв'язок, і цього достатньо для жорсткого засудження. В іншому будемо діяти кваліфіковано, але, безумовно, напористо і максимально захищаючи інтереси російських засобів масової інформації", - сказав Пєсков.

Як повідомляв iPress.ua, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим заявили про викриття діяльності мережі медіаструктур, підконтрольних Російської Федерації і провели слідчі дії в офісі "РИА Новости-Україна" в Києві.