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Пєсков назвав дії СБУ щодо "РИА Новости Украина" обурливими

У Росії заявили, що приймуть до української сторони "заходи взаємності" на дії СБУ
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав дії Служби безпеки України щодо "РИА Новости Украина" обурливими.
Пєсков назвав дії СБУ щодо "РИА Новости Украина" обурливими Дмитро Пєсков. Фото: telegrafist.org

Пєсков заявив, що Росія прийме "заходи взаємності", але спочатку потрібна більш детальна інформація, передають "РИА Новости"

"Заходи взаємності, безумовно, будуть прийматися, але щоб говорити щось конкретне, потрібно спочатку все-таки отримати більш детальну інформацію. Поки ми лише знаємо, що робляться силові дії щодо російських ЗМІ, заходи щодо обмеження свободи наших журналістів, тому що вони не виходять на зв'язок, і цього достатньо для жорсткого засудження. В іншому будемо діяти кваліфіковано, але, безумовно, напористо і максимально захищаючи інтереси російських засобів масової інформації", - сказав Пєсков.

Як повідомляв iPress.ua, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим заявили про викриття діяльності мережі медіаструктур, підконтрольних Російської Федерації і провели слідчі дії в офісі "РИА Новости-Україна" в Києві.

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15 05 2018 14:57
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