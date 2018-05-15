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СБУ обшукує офіс "РИА Новости" у Києві, затримано керівника, - ОНОВЛЕНО

Обшуки проходять в розташованому в центрі Києва офісі "РИА Новости-Украина"
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим заявили про викриття діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російської Федерації і провели слідчі дії в офісі "РИА Новости-Україна" в Києві.
СБУ обшукує офіс "РИА Новости" у Києві, затримано керівника, - ОНОВЛЕНО Фото: radiosvoboda.org

"РИА Новости" заявили про те, що уранці в офіс у Києві подзвонили люди в формі з написом СБУ. Очевидці бачили, як люди з домкратом увійшли в будівлю, де розташований офіс агентства. 

Повідомили також про те, що цього ж ранку у Києві затримали співробітника видання Кирила Вишинського. 

Водночас речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська опублікувала допису у Facebook про те, що "співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації". 

"Правоохоронці встановили, що вони використовувались країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України. Наразі відбуваються слідчі дії.  Деталі операції оприлюднимо сьогодні додатково", — йдеться у повідомленні.

Співробітник видання повідомив, що наразі його та інших колег не пускають до будівлі, де розташований офіс.

Пізніше Гітлянська опублікувала допис-підтвердження обшуків.

"Шановні журналісти не встигаю відповідати усім телефоном, тому: підтверджую обшуки дійсно проводяться в офісі РІА Новини України, затримано його керівника. Ми маємо обґрунтовану доказову базу, яку ми оприлюднемо по завершені слідчих дій. Прошу зачекати кілька годин!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що СБУ перевірить трансляції військового параду в Донецьку українськими ЗМІ.

 

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15 05 2018 11:58
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