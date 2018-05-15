СБУ обшукує офіс "РИА Новости" у Києві, затримано керівника, - ОНОВЛЕНО

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим заявили про викриття діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російської Федерації і провели слідчі дії в офісі "РИА Новости-Україна" в Києві.

"РИА Новости" заявили про те, що уранці в офіс у Києві подзвонили люди в формі з написом СБУ. Очевидці бачили, як люди з домкратом увійшли в будівлю, де розташований офіс агентства.

Повідомили також про те, що цього ж ранку у Києві затримали співробітника видання Кирила Вишинського.

Водночас речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська опублікувала допису у Facebook про те, що "співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації".

"Правоохоронці встановили, що вони використовувались країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України. Наразі відбуваються слідчі дії. Деталі операції оприлюднимо сьогодні додатково", — йдеться у повідомленні.