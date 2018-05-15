СБУ обшукує офіс "РИА Новости" у Києві, затримано керівника, - ОНОВЛЕНО
"РИА Новости" заявили про те, що уранці в офіс у Києві подзвонили люди в формі з написом СБУ. Очевидці бачили, як люди з домкратом увійшли в будівлю, де розташований офіс агентства.
Повідомили також про те, що цього ж ранку у Києві затримали співробітника видання Кирила Вишинського.
Водночас речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська опублікувала допису у Facebook про те, що "співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації".
"Правоохоронці встановили, що вони використовувались країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України. Наразі відбуваються слідчі дії. Деталі операції оприлюднимо сьогодні додатково", — йдеться у повідомленні.
Співробітник видання повідомив, що наразі його та інших колег не пускають до будівлі, де розташований офіс.
Пізніше Гітлянська опублікувала допис-підтвердження обшуків.
"Шановні журналісти не встигаю відповідати усім телефоном, тому: підтверджую обшуки дійсно проводяться в офісі РІА Новини України, затримано його керівника. Ми маємо обґрунтовану доказову базу, яку ми оприлюднемо по завершені слідчих дій. Прошу зачекати кілька годин!", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що СБУ перевірить трансляції військового параду в Донецьку українськими ЗМІ.
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