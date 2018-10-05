CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСлужба безпеки України розгляне звернення секретаря РНБО Олександра Турчинова щодо прямої трансляції деякими українськими ЗМІ військового параду з тимчасово окупованого Донецька.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ перевірить трансляції військового параду в Донецьку українськими ЗМІ
За результатами перевірки обіцяють внести "відповідні пропозиції"
Фото: ukrinform.ua
Голова відомства Василь Грицак наголосив на неприпустимості пропагування у будь-який спосіб терористичних організацій, навіть під так званим благовидним приводом, повідомляють у прес-службі СБУ.
"Ми будемо і надалі протидіяти російській інформаційній агресії та нещадно викорінювати усе, що із нею пов'язане", – заявив Грицак.
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов попросив Службу безпеки України запровадити санкції щодо інтернет-ЗМІ, які вели пряму трансляцію військового параду проросійських сепаратистів у Донецьку в середу, 9 травня.
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