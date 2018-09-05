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Турчинов просить СБУ розібратися з українськими ЗМІ, які транслювали парад у Донецьку

Внесення таких ЗМІ до санкційного списку, на його думку, є адекватною протидією інформаційній агресії і не порушує принципи свободи слова
Секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов просить Службу безпеки України запровадити санкції щодо інтернет-ЗМІ, які вели пряму трансляцію військового параду проросійських сепаратистів у Донецьку в середу, 9 травня.
Турчинов просить СБУ розібратися з українськими ЗМІ, які транслювали парад у Донецьку Фото: unian.ua

"Сьогодні, коли весь світ згадує мільйони людей, які загинули під час Другої світової війни, деякі українські електронні ЗМІ вели пряму трансляцію так званого "військового параду" з окупованого Донецька під заголовком "Трансляція з ДНР", – заявив Турчинов.

Внесення таких ЗМІ до санкційного списку, на його думку, є адекватною протидією інформаційній агресії і не порушує принципи свободи слова.

"Саме тому я звернувся з офіційним листом до СБУ щодо розслідування цього правопорушення та внесення електронних ЗМІ, які забезпечували пряму трансляцію "святкування" окупаційних військ Росії в Донецьку, до санкційного списку. І в цьому випадку не йдеться про свободу слова. Співпраця з терористами, співучасть у терористичній діяльності, популяризація терористичних структур є злочином у будь-якій цивілізованій країні", – зазначив очільник РНБО.

Як повідомляє DW з посиланням на AFP, під час параду в Донецьку організатори демонстрували важку військову техніку, заборонену мінськими домовленостями. Кореспондент агенції нарахував 45 одиниць важкої військової техніки, зокрема танки, артилерійські системи, та ракетні пускові установки. Багато з них, як зазначається, були розмальовані радянськими червоними зірками та прикрашені георгієвськими стрічками. Як заявив агенції представник сепаратистів, уся техніка, що брала участь у параді, дісталася їм як "трофеї" від українських військових за час конфлікту на Донбасі, що триває з 2014 року.

Повідомляється, що в події взяли участь близько 35 тис. людей.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко відзначив вклад українського народу в перемогу у Другій світовій війні.

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09 05 2018 20:40
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