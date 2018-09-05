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Нацизм здолав передусім український солдат, - Порошенко

Президент заявив, що треба пам’ятати подвиги українців на всіх фронтах Другої світової війни
Президент України Петро Порошенко відзначив вклад українського народу у перемогу у Другій світовій війні.
Нацизм здолав передусім український солдат, - Порошенко Фото: president.gov.ua

"Маршали і генерали, українці за походженням очолювали майже половину з 15 фронтів. Серед радянського генералітету періоду Другої світової війни біля 300 українців. Але, на моє глибоке переконання, нацизм здолав передусім український солдат. Солдат, якої б він нації не був, який боровся на за Сталіна, а за свою землю і родину. Без мільйонів солдат-українців на полях Другої світової війни світова війна б не закінчилась, найімовірніше, це б тривало довше. Нам треба пам’ятати подвиги українців на всіх фронтах Другої світової", - заявив голова держави  під час заходів до Дня перемоги над нацизмом.

Порошенко підкреслив, що Україна внаслідок свого геостратегічного становища стала одним з основних плацдармів світової війни і понесла великі втрати.

"Наш народ знекровлений передвоєнними колективізацією, голодомором, великим терором 30-х років у полум’ї всесвітньої людської катастрофи втратив кожного п’ятого сина і доньку. Україна внаслідок свого геостратегічного становища стала одним з основних плацдармів світової війни. Впродовж 35 місяців на її теренах велися активні бойові дії регулярних військ. Неймовірно драматичними були дні і ночі ворожої окупації. Від куль карателів, від холоду і голоду втратили життя мільйони українських мирних мешканців, півтораста сіл спалили гітлерівці на українській землі. Нацисти сплюндрували наші світильні, зруйнували сотні підприємств, закладів освіти, культури, пам’яток архітектури", - заявив Порошенко.

Відзначимо, що сьогодні в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У Києві біля станції метро Арсенальна зібралися учасники акції "Безсмертний полк".

Сьогодні поліцейські Київської, Запорізької, Дніпропетровської, Одеської, Харківської та Львівської областей, а також міста Києва працюватимуть у посиленому режимі.

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09 05 2018 11:00
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