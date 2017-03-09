Південна Корея обіцяє домагатися найпотужніших санкцій проти КНДР
"Президент Мун Чже Ін сказав, що країна ніколи не дозволить Північній Кореї продовжувати розвивати свої ядерні і ракетні технології", - заявив на прес-брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки Південної Кореї головний радник з безпеки президента, повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.
Південнокорейський президент скликав екстрену зустріч Ради національної безпеки країни після того, як на місці проведення попередніх ядерних випробувань КНДР було зафіксовано штучний землетрус.
Влада Японії та Південної Кореї підтвердила, що причиною землетрусу на Корейському півострові став ядерний вибух, найпотужніший за всю історію ядерних випробувань у КНДР.
Відзначимо, що влада КНДР заявила про успішне випробування боєголовки з термоядерним зарядом для міжконтинентальної балістичної ракети.
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