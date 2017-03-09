КНДР провела ядерне випробування, яке спричинило землетрус, - ЗМІ

Влада Японії та Південної Кореї підтвердила, що причиною землетрусу на Корейському півострові став ядерний вибух, найпотужніший за всю історію ядерних випробувань у КНДР.

За даними сейсмологів, зафіксовано землетрус магнітудою 6.3 – в 10 разів потужніше за всі попередні, до яких призводили північнокорейські ядерники, повідомляє Reuters.

Цей ядерний вибух став шостим, що його провели північнокорейські військові. Розрахункова потужність ядерної бомби наразі не повідомляється.

Південнокорейське агентство Yonhap повідомляє, що Північна Корея сьогодні вночі випробувала водневу бомбу, яка може бути встановлена на балістичну ракету.

За декілька годин до цього північнокорейське інформагентство ЦТАК повідомило, що вченим КНДР нібито вдалося створити водневу бомбу, і виклало фотографію, на якій пристрій показують лідеру країни Кім Чен Ину.

У повідомленні агентства говорилося, що потужність боєголовки може досягати сотень кілотонн у тротиловому еквіваленті, а всі компоненти для її виробництва робляться в КНДР, що дозволить країні створити стільки ядерної зброї, скільки вона захоче.

Незабаром після цього сейсмологи зафіксували на території КНДР землетрус, осередок якого був на поверхні землі. За різними даними, магнітуда становила від 5,6 до 6,3, але всі сейсмологічні служби погоджуються з тим, що землетрус міг мати штучний характер, пише BBC.

Сейсмічні служби США, Китаю і Південної Кореї відзначають, що осередок землетрусу був на глибині "нуль кілометрів", тобто на поверхні, чого при природних землетрусах не буває. У зв'язку з тим те, що трапилося, кваліфіковано як вибух.

Землетрус стався в повіті Кільджу, в якому розташовано ядерний полігон Пунгері. Всі попередні ядерні випробування КНДР проводила саме там.

Нагадаємо, що Північна Корея здійснила запуск ракети, ймовірно, Hwasong 12 в східному напрямку. Збройні сили Південної Кореї заявили, що ракета була запущена з району Сунан недалеко від північнокорейської столиці незадовго до 6 ранку (за місцевим часом) і пролетіла 2700 км, досягнувши висоти близько 550 км.

Ракета розпалася на три частини і впала в водах японського Хоккайдо. На території країни спрацювала урядова система оповіщення J-Alert, яка попередила людей про небезпеку.

У свою чергу, чотири південнокорейських винищувача у відповідь на запуск балістичної ракети Пхеньяном скинули бомби на полігон біля кордону з КНДР.