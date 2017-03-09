Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

КНДР провела ядерне випробування, яке спричинило землетрус, - ЗМІ

Це вже шосте ядерне випробування КНДР
Влада Японії та Південної Кореї підтвердила, що причиною землетрусу на Корейському півострові став ядерний вибух, найпотужніший за всю історію ядерних випробувань у КНДР.
КНДР провела ядерне випробування, яке спричинило землетрус, - ЗМІ Кім Чен Ин. Фото: EPA/UPG

За даними сейсмологів, зафіксовано землетрус магнітудою 6.3 – в 10 разів потужніше за всі попередні, до яких призводили північнокорейські ядерники, повідомляє Reuters.

Цей ядерний вибух став шостим, що його провели північнокорейські військові. Розрахункова потужність ядерної бомби наразі не повідомляється.

Південнокорейське агентство Yonhap повідомляє, що Північна Корея сьогодні вночі випробувала водневу бомбу, яка може бути встановлена на балістичну ракету.

За декілька годин до цього північнокорейське інформагентство ЦТАК повідомило, що вченим КНДР нібито вдалося створити водневу бомбу, і виклало фотографію, на якій пристрій показують лідеру країни Кім Чен Ину.

У повідомленні агентства говорилося, що потужність боєголовки може досягати сотень кілотонн у тротиловому еквіваленті, а всі компоненти для її виробництва робляться в КНДР, що дозволить країні створити стільки ядерної зброї, скільки вона захоче.

Незабаром після цього сейсмологи зафіксували на території КНДР землетрус, осередок якого був на поверхні землі. За різними даними, магнітуда становила від 5,6 до 6,3, але всі сейсмологічні служби погоджуються з тим, що землетрус міг мати штучний характер, пише BBC.

Сейсмічні служби США, Китаю і Південної Кореї відзначають, що осередок землетрусу був на глибині "нуль кілометрів", тобто на поверхні, чого при природних землетрусах не буває. У зв'язку з тим те, що трапилося, кваліфіковано як вибух.

Землетрус стався в повіті Кільджу, в якому розташовано ядерний полігон Пунгері. Всі попередні ядерні випробування КНДР проводила саме там.

Нагадаємо, що  Північна Корея здійснила запуск ракети, ймовірно, Hwasong 12 в східному напрямку. Збройні сили Південної Кореї заявили, що ракета була запущена з району Сунан недалеко від північнокорейської столиці незадовго до 6 ранку (за місцевим часом) і пролетіла 2700 км, досягнувши висоти близько 550 км.

Ракета розпалася на три частини і впала в водах японського Хоккайдо. На території країни спрацювала урядова система оповіщення J-Alert, яка попередила людей про небезпеку.

У свою чергу, чотири південнокорейських винищувача у відповідь на запуск балістичної ракети Пхеньяном скинули бомби на полігон біля кордону з КНДР.

Після останніх випробувань балістичних ракет КНДР президент США Дональд Трамп пригрозив країні "вогнем і люттю". У свою чергу в КНДР заявили про готовність запустити ракету по американському острову Гуам.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 09 2017 10:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.