КНДР запустила ракету в бік Японії

Північна Корея провела ракетний пуск. Ракета була запущена в сторону регіону Тохоку східній Японії на острові Хонсю

Ракета була запущена в сторону регіону Тохоку у східній Японії на острові Хонсю, передає японський телеканал NHK. У повідомленні також наголошується, що влада країни випустила попередження для місцевих жителів.

Як повідомляє Yonhap з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів, Північна Корея провела запуск "невпізнаного снаряда" з Пхеньяна в напрямку Східного моря приблизно о 5:57 за місцевим часом (23:57 за Києвом).

Пізніше, посилаючись на систему екстреного оповіщення населення J-Alert телеканал NHK повідомив, що ракета пройшла через повітряний простір Японії.

Цю інформацію також підтвердило і Міноборони Південної Кореї.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе зажадав скликання екстреної наради Ради Безпеки ООН, щоб обговорити питання про тиск на Північну Корею. Про це пише британське видання Independent. Головний секретар кабінету міністрів Японії Йошіхід Суга назвав запуск ракети Північною Кореєю, яка пролетіла над територією Японії, безпрецедентною і серйозною загрозою східноазійському архіпелагу.

Нагадаємо, вранці 26 серпня Північна Корея запустила кілька ракет малої дальності в напрямку Японського моря.

Раніше пропагандистський сайт Північної Кореї оприлюднив відеоролик з погрозою завдати ракетних ударів по території Сполучених Штатів, заявивши, що час не на стороні Вашингтона.

Як відомо, між США та КНДР вже довгий час тримаються напружені відносини. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин неодноразово погрожував США. Він наказав армії завжди бути напоготові до ракетного удару, але уточнив, що спостерігатиме за діями Сполучених Штатів.

У відповідь Дональд Трамп пригрозив Північній Кореї військовими діями. "Військові рішення нині є цілковито підготовленими, зарядженими і знятими із запобіжника на той випадок, якщо Північна Корея поводитиметься немудро", - написав американський президент у мікроблозі в Twitter.

Нагадаємо, що після останніх випробувань балістичних ракет КНДР президент США Дональд Трамп пригрозив країні "вогнем і люттю". У свою чергу в КНДР заявили про готовність запустити ракету по американському острову Гуам.