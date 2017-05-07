Запуск ракети - це "подарунок" США на День незалежності, - Кім Чен Ин
Кім Чен Ин особисто контролював пуск ракети "Хвасон-14", повідомляє The Telegraph з посиланням на агентство ЦТАК.
Після цього, за даними північнокорейського агентства, він сказав, що "сучі діти в Америці не будуть дуже раді такому подарунку на 4 липня".
Сміючись, лідер КНДР додав, що "ми повинні періодично посилати їм подарунки, щоб допомогти позбавитися від нудьги".
Політик, який порівняв ракету з гарним хлопчиком, зазначив, що країна не буде вести переговори з США на тему відмови від програми озброєнь до тих пір, поки Вашингтон не припинить ворожу політику щодо Пхеньяна.
Як повідомлялось, 4 липня Північна Корея провела черговий пуск балістичної ракети з авіабази Banghyon в північній провінції Пхенан-Пукто недалеко від кордону з Китаєм.
За інформацією Bloomberg, ракета пролетіла близько 930 км. В міноборони Японії заявили,що вона, ймовірно, впала в море у виключній економічній зоні країни.
Тихоокеанське командування армії США ідентифікувало її як ракету середньої дальності наземного базування.
Президент Південної Кореї Мун Чже Ін негайно скликав у зв’язку з цим Раду національної безпеки.
Нагадаємо, що Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка запроваджує розширені санкції щодо північнокорейських чиновників і організацій після чергового випробування ракет. Резолюція запроваджує заборону на поїздки і замороження активів для 14 північнокорейських чиновників та 4 компаній, та стосується також національного Банку Кореї.
Північна Корея заявила, що повністю відкидає останні санкції ООН, які назвала "ворожим актом" і має намір продовжити розвиток ядерної зброї.
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