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Радбез ООН розширив санкції проти КНДР

Постпред США при ООН пообіцяла чинити тиск на КНДР
Члени Ради Безпеки в п'ятницю, 2 червня, одноголосно прийняли резолюцію, яка розширює список санкцій щодо КНДР.
Радбез ООН розширив санкції проти КНДР Фото: reuters.com

"Проект резолюції набрав 15 голосів "за", проект резолюції приймається одноголосно", - сказав за підсумками голосування головуючий в РБ ООН в червні постпред Болівії при Всесвітній організації Саша Йорентті, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Документ підготовлений США у відповідь на безперервні пуски КНДР балістичних ракет, що заборонено відповідними резолюціями Ради безпеки ООН, і передбачає внесення до "чорного списку" додаткових фізичних і юридичних осіб з КНДР. На них буде поширено дію режиму санкції відносно Північної Кореї, включаючи заборону на в'їзд в інші держави і заморозку фінансових активів за кордоном.

У резолюції міститься заклик до КНДР до негайного припинення забороненої ракетно-ядерної діяльності, а також підтверджено прагнення СБ ООН до політико-дипломатичного врегулювання напруженості на Корейському півострові.

Постпред США при ООН Ніккі Хейлі, виступаючи після прийняття резолюції, яка розширює санкції відносно КНДР, заявила що міжнародне співтовариство буде чинити тиск на КНДР до тих пір, поки Пхеньян не виконає свої зобов'язання по резолюціям РБ ООН, інформує "Українська правда".

"Міжнародне співтовариство об'єднується, щоб вжити заходів, і тиск не припиниться до тих пір, поки Північна Корея повністю не виконає резолюції Ради Безпеки", - сказала вона.

Нагадаємо, Сполучені штати Америки спрямовують третю за рахунком ударну групу на чолі з авіаносцем "Німіц" в західну частину Тихого океану з метою стримування і ракетних програм Північної Кореї

Раніше Білий дім опублікував заяву, згідно з якою лідери Японії і США погодилися посилити санкції проти Північної Кореї" в спробі запобігти подальшу роботу над північнокорейськими ядерної та ракетної програм.

У ніч на 14 травня КНДР запустила ракету "Хвасон-12", повідомляло офіційне північнокорейське агентство ЦТАК. За його даними, це був новий тип балістичної ракети.

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03 06 2017 10:40
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