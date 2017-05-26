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Америка та Японія погодили посилення санкцій проти КНДР

Трамп заявив, що США будуть співпрацювати з Японією і Республікою Корея, а також іншими союзниками по всьому світу, щоб посилити тиск на КНДР і продемонструвати, що поточний шлях Північної Кореї не є раціональним
Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе домовилися про посилення санкцій проти КНДР у зв'язку з подальшою розробкою ядерної зброї та балістичних ракет.
Америка та Японія погодили посилення санкцій проти КНДР Лідер КНДР та члени уряду відзначають 100 днів зі смерті Кім Чен Іра. Фото: EPA.

Про це йдеться у заяві Білого дому, оприлюдненій за підсумками зустрічі Трампа та Абе перед початком саміту G7.

Трамп заявив, що США будуть співпрацювати з Японією і Республікою Корея, а також іншими союзниками по всьому світу, щоб посилити тиск на КНДР і продемонструвати, що поточний шлях Північної Кореї не є раціональним.

"Президент Трамп та прем'єр-міністр Абе домовилися, що їхні команди будуть співпрацювати, щоб посилити санкції відносно Північної Кореї, у тому числі шляхом виявлення і покарання осіб, які підтримують ядерні та ракетні програми Північної Кореї", - йдеться у заяві за підсумками зустрічі.

Як відомо, Рада безпеки ООН одноголосно засудила черговий запуск ракети Північною Кореєю в ніч на 14 травня.

"КНДР повинна відмовитися від подальших ядерних випробувань і випробувань балістичних ракет, як того вимагають відповідні резолюції РБ ООН, а також припинити демонструвати найвищою мірою дестабілізуючу поведінку", - йдеться в документі, прийнятому за ініціативи Китаю.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня КНДР запустила ракету "Хвасон-12", повідомляло офіційне північнокорейське агентство ЦТАК. За його даними, це був новий тип балістичної ракети.

У повідомленні уточнювалося, що під час запуску була протестована здатність "Хвасон-12" нести велику ядерну боєголовку.

Ракета пролетіла 787 км і досягла висоти в 2111 км. Телеканал CNN повідомляв з посиланням на неназвані джерела, що ракета впала в 100 км від Владивостока. У міноборони Росії стверджували, що ракета пролетіла в 500 км від російського кордону.

 

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