Америка та Японія погодили посилення санкцій проти КНДР

Трамп заявив, що США будуть співпрацювати з Японією і Республікою Корея, а також іншими союзниками по всьому світу, щоб посилити тиск на КНДР і продемонструвати, що поточний шлях Північної Кореї не є раціональним

Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе домовилися про посилення санкцій проти КНДР у зв'язку з подальшою розробкою ядерної зброї та балістичних ракет.

Про це йдеться у заяві Білого дому, оприлюдненій за підсумками зустрічі Трампа та Абе перед початком саміту G7.

Трамп заявив, що США будуть співпрацювати з Японією і Республікою Корея, а також іншими союзниками по всьому світу, щоб посилити тиск на КНДР і продемонструвати, що поточний шлях Північної Кореї не є раціональним.

"Президент Трамп та прем'єр-міністр Абе домовилися, що їхні команди будуть співпрацювати, щоб посилити санкції відносно Північної Кореї, у тому числі шляхом виявлення і покарання осіб, які підтримують ядерні та ракетні програми Північної Кореї", - йдеться у заяві за підсумками зустрічі.

Як відомо, Рада безпеки ООН одноголосно засудила черговий запуск ракети Північною Кореєю в ніч на 14 травня.