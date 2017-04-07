Північна Корея запустила балістичну ракету

Пуск був проведений з авіабази недалеко від кордону з Китаєм

Північна Корея провела пуск балістичної ракети.

Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на південнокорейських військових.

Пуск був проведений з авіабази Banghyon в північній провінції Пхенан-Пукто недалеко від кордону з Китаєм.

Як повідомляє AFP, посилаючись на міноборони Японії, ракета, ймовірно, впала в море у виключній економічній зоні країни.

Нагадаємо, Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка запроваджує розширені санкції щодо північнокорейських чиновників і організацій після чергового випробування ракет. Резолюція запроваджує заборону на поїздки і замороження активів для 14 північнокорейських чиновників та 4 компаній, та стосується також національного Банку Кореї.

Північна Корея заявила, що повністю відкидає останні санкції ООН, які назвала "ворожим актом" і має намір продовжити розвиток ядерної зброї.