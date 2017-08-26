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КНДР протестувала три балістичні ракети

Між запусками був проміжок у 20 хвилин
Вранці 26 серпня Північна Корея запустила кілька ракет малої дальності в напрямку Японського моря.
КНДР протестувала три балістичні ракети Фото: The Associated Press

Військове командування США повідомляє, що КНДР випустила 3 ракети у проміжок 20 хвилин, пише агентство Reuters.

За словами представника американського Тихоокеанського штабу, перша і третя ракети випущені об 11:49 та 12:19 відповідно. Третя ракета випущена о 12:07, вона вибухнула майже одразу.

Телеканал ABC News з посиланням на представників Білого дому зазначив, що президент Дональд Трамп поінформований.

Раніше пропагандистський сайт Північної Кореї оприлюднив відеоролик з погрозою завдати ракетних ударів по території Сполучених Штатів, заявивши, що час не на стороні Вашингтона.

Як відомо, між США та КНДР вже довгий час тримаються напружені відносини. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин неодноразово погрожував США. Він наказав армії завжди бути напоготові до ракетного удару, але уточнив, що спостерігатиме за діями Сполучених Штатів.

У відповідь Дональд Трамп пригрозив Північній Кореї військовими діями. "Військові рішення нині є цілковито підготовленими, зарядженими і знятими із запобіжника на той випадок, якщо Північна Корея поводитиметься немудро", - написав американський президент у мікроблозі в Twitter.

Нагадаємо, що після останніх випробувань балістичних ракет КНДР президент США Дональд Трамп пригрозив країні "вогнем і люттю". У свою чергу в КНДР заявили про готовність запустити ракету по американському острову Гуам.

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26 08 2017 10:18
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