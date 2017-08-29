Сеул скинув бомби на полігон біля кордону з КНДР

Чотири південнокорейських винищувача у відповідь на запуск балістичної ракети Пхеньяном скинули бомби на полігон біля кордону з КНДР.

Про це повідомив прес-секретар президента Південної Кореї Мун Чже Іна, пише DW.com.

Після чергового запуску північнокорейської балістичної ракети в Сеулі вжили відповідні заходи. Чотири винищувачі F-15K скинули бомби на полігон, розташований поблизу від кордону з КНДР. Під час навчань було відпрацьовано атаку на північнокорейське керівництво.

Національна рада безпеки Південної Кореї засудила ракетний запуск, назвавши його порушенням резолюції ООН. Згідно з документом, Пхеньяну заборонені запуски балістичних ракет.

Як повідомлялося, Північна Корея здійснила запуск ракети, імовірно, Hwasong 12 в східному напрямку. Збройні сили Південної Кореї заявили, що ракета була запущена з району Сунан недалеко від північнокорейської столиці незадовго до 6 ранку (за місцевим часом) і пролетіла 2700 км, досягнувши висоти близько 550 км.

Ракета розпалася на три частини і впала в водах японського Хоккайдо. На території країни спрацювала урядова система оповіщення J-Alert, яка попередила людей про небезпеку.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе зажадав скликання екстреної наради Ради Безпеки ООН, щоб обговорити питання про тиск на Північну Корею.

Нагадаємо, що після останніх випробувань балістичних ракет КНДР президент США Дональд Трамп пригрозив країні "вогнем і люттю". У свою чергу в КНДР заявили про готовність запустити ракету по американському острову Гуам.