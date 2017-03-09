Північна Корея підтвердила успішне випробування водневої бомби

Влада КНДР заявила про успішне випробування боєголовки з термоядерним зарядом для міжконтинентальної балістичної ракети.

Таку заяву було зроблено в ефірі центрально го телебачення Північної Кореї, інформує Reuters.

Вибух спричинив потужний землетрус на Корейському півострові - за даними сейсмологів, його магнітуда сягнула 6.3.

Раніше про чергове випробування ядерної зброї заявили Японія та Півенна Корея.

Влада Японії та Південної Кореї підтвердила, що причиною землетрусу на Корейському півострові став ядерний вибух, найпотужніший за всю історію ядерних випробувань у КНДР.

Нагадаємо, що Північна Корея здійснила запуск ракети, ймовірно, Hwasong 12 в східному напрямку. Збройні сили Південної Кореї заявили, що ракета була запущена з району Сунан недалеко від північнокорейської столиці незадовго до 6 ранку (за місцевим часом) і пролетіла 2700 км, досягнувши висоти близько 550 км.

Ракета розпалася на три частини і впала в водах японського Хоккайдо. На території країни спрацювала урядова система оповіщення J-Alert, яка попередила людей про небезпеку.

У свою чергу, чотири південнокорейських винищувача у відповідь на запуск балістичної ракети Пхеньяном скинули бомби на полігон біля кордону з КНДР.