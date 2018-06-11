У Харковсбкому метро затримали чоловіка з шістьма гранатами
59-річний чоловік - мешканець Запорізької області, військовослужбовець. У нього виявили кілька гранат РПГ-22, гранати РГД-5 і 10 запалів до них, дві гранати Ф-1 і запали до них. У рюкзаку у чоловіка знайшли ще й ніж, повідомляє регіональне управління поліції.
Конфісковані боєприпаси відправили на експертизу. Всі обставини події встановлюються.
За фактом перевезення боєприпасів відкрито кримінальне провадження, затриманому чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.
Фото: npu.gov.ua
Нагадаємо, що до офісу Гілларі Клінтон і офісу колишнього президента США Барака Обами надіслали вибухові пристрої, а в офіс телеканалу CNN прийшов підозрілий пакунок. Пізніше, працівники правоохоронних органів підтвердили, що в офісі CNN була вибухівка.
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