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У Харковсбкому метро затримали чоловіка з шістьма гранатами

59-річного військовослужбовця помітили на станції "Південний вокзал"
Патрульна поліція Харкова затримала на станції метро "Південний вокзал" чоловіка з вибухівкою.
У Харковсбкому метро затримали чоловіка з шістьма гранатами Фото: wikimedia.org

59-річний чоловік - мешканець Запорізької області, військовослужбовець. У нього виявили кілька гранат РПГ-22, гранати РГД-5 і 10 запалів до них, дві гранати Ф-1 і запали до них. У рюкзаку у чоловіка знайшли ще й ніж, повідомляє регіональне управління поліції.

Конфісковані боєприпаси відправили на експертизу. Всі обставини події встановлюються.

За фактом перевезення боєприпасів відкрито кримінальне провадження, затриманому чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.


Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, що до офісу Гілларі Клінтон і офісу колишнього президента США Барака Обами надіслали вибухові пристрої, а в офіс телеканалу CNN прийшов підозрілий пакунок. Пізніше, працівники правоохоронних органів підтвердили, що в офісі CNN була вибухівка.

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06 11 2018 15:22
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