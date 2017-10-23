CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСколівський відділ поліції кваліфікував за статтею Про загрозу або насильство щодо державного діяча побиття у Львівській області народного депутата від Радикальної партії Андрія Лозового.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція кваліфікувала побиття Лозового як насильство щодо державного діяча
У поліції зазначили, що в Лозового немає тілесних ушкоджень
Фото: informator.news
У поліції зазначили, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, передає Українська правда.
Також повідомляється, що в Лозового немає тілесних ушкоджень у результаті інциденту.
"За фактом дані про побиття народного депутата буде внесено в ЄРДР по ч.1 ст. 346 КК - Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, 22 жовтня у Львівській області побили депутата від Радикальної партії Андрія Лозового.
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23 10 2017 06:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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