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Поліція кваліфікувала побиття Лозового як насильство щодо державного діяча

У поліції зазначили, що в Лозового немає тілесних ушкоджень
Сколівський відділ поліції кваліфікував за статтею Про загрозу або насильство щодо державного діяча побиття у Львівській області народного депутата від Радикальної партії Андрія Лозового.
Поліція кваліфікувала побиття Лозового як насильство щодо державного діяча Фото: informator.news

У поліції зазначили, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, передає Українська правда.

Також повідомляється, що в Лозового немає тілесних ушкоджень у результаті інциденту.

"За фактом дані про побиття народного депутата буде внесено в ЄРДР по ч.1 ст. 346 КК - Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, 22 жовтня у Львівській області побили депутата від Радикальної партії Андрія Лозового.

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23 10 2017 06:27
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