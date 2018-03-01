Поліція: Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран

За попередніми даними експертизи тіла правозахисниці Ірини Ноздровської, вона померла від множинних колото-різаних ран.

За словами керівника прес-служби Нацполіціі Київської області Миколи Жуковича, дані експертизи виключають версію про зґвалтування, передає УНІАН.

"Версія зі зґвалтуванням відпадає, оскільки експертиза показала, що його не було. На її тілі знайшли колото-різані рани на шиї і на підборідді. Тобто мова йде про насильницьку смерть", - сказав Жукович.

Він додав, що на цей момент немає остаточних результатів СМЕ.

"За попередньою версією вона померла не від утоплення, а саме від нанесення колото-різаних ран", - зазначив Жукович.

Крім того, він спростував чутки, що нібито колишній голова Вишгородського районного суду, який є дядьком Россошанського - засудженого за вчинення ДТП, в результаті якого загинула сестра Ноздровської в ​​2015 році - з сім'єю виїхав до Росії.

"Ніхто нікуди не тікав і не виїжджав, по крайній мірі, на вчорашній вечір", - додав глава прес-служби київської поліції.

Також він додав, що всі особи з кола знайомих Ноздровской, яких зараз опитує поліція, перебувають в Україні.

Нагадаємо, що тіло Ірини Ноздровської було знайдене у Вишгородському районі Київської області. Перед цим, 30 грудня Вишгородське управління поліції оголосило Ноздровську в розшук. У повідомленні зазначалося, що вона зникла близько 16:00 29 грудня.

Донька загиблої повідомляла про зникнення матері. За її словами, Ірина зникла 29 грудня, поїхавши на роботу, з якої не повернулася. Востаннє зв'язок з нею родичі мали близько 17:00, після чого її телефон було вимкнено.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с. Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Росошанський.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували і вона повідомляла про це поліцію.

Смерть юристки Ірини Ноздровської в Київській області поліція кваліфікувала як умисне вбивство і відкрила кримінальне провадження.

Додамо, що затриманий колишній наречений убитої Ірини Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення.