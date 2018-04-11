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Поліція перекваліфікувала провадження щодо Гандзюк

Поліція обіцяє докласти максимум зусиль для встановлення мотивів цього злочину
Поліція перкваліфікувала кримінальне провадження, за яким розслідується напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк, на статтю Кримінального кодексу "Закінчене вбивство".
Поліція перекваліфікувала провадження щодо Гандзюк Катерина Гандзюк. Фото: УНІАН

"Поліція перекваліфікувала кримінальне провадження. Тепер воно буде розслідуватися за пунктами 4, 6, 11, 12 частини 2 статті 115 ККУ "Умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб", - повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало, інформує "Українська правда".

Поліція висловлює висловлює щирі співчуття рідним та близьким Гандзюк та обіцяє докласти максимум зусиль для встановлення мотивів цього злочину і покарання винних, наголосив Тракало.

Нагадаємо, керівник поліції Києва Андрій Крищенко підтвердив інформацію про смерть херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Також, Президент Петро Порошенко вимагає від правоохоронців зробити все можливе для розкриття вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.
 
 
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04 11 2018 16:04
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