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У поліції підтвердили факт смерті Гандзюк

Поліцейські проводять необхідні слідчі дії
Керівник поліції Києва Андрій Крищенко підтвердив інформацію про смерть херсонської активістки Катерини Гандзюк.
У поліції підтвердили факт смерті Гандзюк Фото: соцмережі

"Повідомлення про смерть Катерини Гандзюк до чергової частини від лікарів не надходило. Однак для перевірки інформації, що поширюється в соцмережах, в лікарню виїхала слідчо-оперативна група. Факт смерті підтвердився. Поліцейські проводять необхідні слідчі дії", - сказав Крищенко, повідомляє прес-служба київської поліції.

 

На місце виїхала слідчо-оперативна група Головного управління поліції м. Києва. Наразі співробітники поліції проводять огляд тіла та першочергові слідчі дії, повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало, інформує "УП".

"Після висновків експертизи щодо причин смерті буде дана правова кваліфікація", - сказав він.

Пізніше прес-служба Нацполіції повідомила, інформація про смерть Гандзюк в опіковому відділенні Київської міської клінічної лікарні №2 надійшла до поліції Києва у неділю близько 12.00.

В рамках розслідування кримінального провадження за фактом замаху на вбивство Гандзюк за статтею 15 (Замах на вчинення злочину), а також пунктом 4 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України затримано групу осіб, які обгрунтовано підозрюються у скоєнні цього злочину.

"Розслідування щодо них практично завершене і найближчим часом матеріали будуть направлені до суду", - йдеться в повідомленні.

Розслідування щодо встановлення замовників, за ініціативи Генеральної прокуратури, проводить Служба безпеки України, а поліція "надає необхідну допомогу в рамках повного розкриття злочину".

Також, Президент Петро Порошенко вимагає від правоохоронців зробити все можливе для розкриття вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.
 

 

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04 11 2018 14:52
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