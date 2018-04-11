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Порошенко: Маємо об'єднати зусилля, щоб розкрити вбивство Гандзюк

Про це він заявив під час зустрічі з українською громадою в Анталії (Туреччина), трансляція якої велася на сторінці президента в Facebook
Президент Петро Порошенко вимагає від правоохоронців зробити все можливе для розкриття вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Порошенко: Маємо об Фото: president.gov.ua

"Щойно мені повідомили, що активістка Катерина Гандзюк, проти якої була скоєна атака нелюдів з кислотою, на жаль, померла в лікарні", - сказав Порошенко.

"Я хочу звернутися до правоохоронців, щоб було зроблено все можливе для того, щоб були знайдені вбивці, щоб убивці були покарані, опинилися на лаві підсудних. І ми всі маємо об'єднати зусилля для того, щоб це відбулося, спільно допомогти правоохоронним органам, поліції, щоб зло було покаране", - додав президент.

Про смерть радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк, яку 31 липня облили сірчаною кислотою, стало відомо у неділю вдень.

Нагадаємо, 31 липня в Херсоні невідомий облив сірчаною кислотою співробітницю міської ради Катерину Гандзюк. В неї діагностували хімічні опіки, вона в лікарні.

Згодом стало відомо про затримання підозрюваного в нападі на Гандзюк Миколи Новікова. Херсонський міський суд 6 серпня обрав для Новікова запобіжний захід у вигляді арешту. 22 серпня стало відомо, що органи досудового розслідування звільнили його з-під варти.

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04 11 2018 14:01
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