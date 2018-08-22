Підозрюваного в нападі на Гандзюк Новікова відпустили

Підозрюваного в справі нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Миколу Новікова відпустили з-під варти.

Про це повідомила сестра Новікова Ірина Кадукова, інформує "Українська правда".

За її словами Новікова звільнили з під варти навіть до розгляду апеляції.

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"Я прийшла сьогодні в суд, де мали розглядати апеляція і мав бути відео-зв'язок з свідками зі Львова щодо його алібі. Поки чекала в суді, прийшов прокурор і сказав, щоб я їхала забирати брата, він не винен" , - сказала Кадукова.

Як пояснив "Українській правді" адвокат Новікова Камілжан Шадманов, апеляція була відкликана.

"Я відкликав свою апеляцію. За 15 хвилин до початку засідання прокурор показав постанову про закриття кримінального провадження по відношенню до мого підзахисного", - сказав він.

Нагадаємо, 31 липня в Херсоні невідомий облив співробітницю міськради і активістку Катерину Гандзюк рідиною, яка виявилася концентрованою сірчаною кислотою.

Поліція порушила справу про хуліганство, пізніше змінивши кваліфікацію на завдання тяжких тілесних ушкоджень з метою залякування, а в підсумку розглядає цей напад як замах на вбивство.

Генпрокуратура передала слідство до центрального апарату СБУ.

3 серпня поліція повідомила про затримання підозрюваного в замаху на Катерину Гандзюк.

Сам Новіков і його рідна сестра в суді дали свідчення, що їх не було в Херсоні в день нападу на Гандзюк: з 27 липня по 1 серпня включно вони відпочивали біля моря в селищі Більшовик. За словами сестри Новікова 31 липня її брат разом з чоловіком були в кафе "Оболонь", де пили пиво, повернулися до намету близько 14:00 і до вечора спали, а потім грали з дітьми.

Захисник Новікова заявляв що алібі його підзахисного можуть підтвердити 7-8 чоловік, проте поліція нікого з них не допитала.

Крім того адвокат заявив, що Новіков не знайомий з Гандзюк, а також має риси, відмінні від людини з фоторобота.

6 серпня Херсонський міський суд постановив узяти Новікова під варту до 1 жовтня включно.