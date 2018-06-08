Суд заарештував підозрюваного в нападі на Гандзюк
"Сьогодні, 6 серпня 2018 року, Херсонський міський суд обрав міру запобіжного заходу для підозрюваного в замаху на вбивство керуючої справами Херсонської міської ради Катерини Гандзюк - тримання під вартою на 2 місяці без права на внесення застави", - написав у Facebook прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко.
Процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні відкритому за ч. 2 ст. 15, п.4. ч.2 ст.115 КК України здійснює прокуратура Херсонської області.
Нагадаємо, 31 липня біля под'їзду невідомий чоловік вилив на радницю міськголови Херсона кислоту. Поліція Херсона закликала громадян допомогти встановити особу нападника та пообіцяла конфіденційність. Українське представництво міжнародного антикорупційного руху Transparency International висловило обурення повідомленнями про нападна Гандзюк.
Додамо, що справу нападу на працівницю мерії Херсона Катерини Гандзюк передали в СБУ.
3 серпня Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала підозрюваного у нападі на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.
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