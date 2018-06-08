Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Суд заарештував підозрюваного в нападі на Гандзюк

Раніше було названо ім'я та опубліковано фото підозрюваного
Херсонський міський суд обрав підозрюваному у замаху на вбивство керуючої справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Суд заарештував підозрюваного в нападі на Гандзюк Катерина Гандзюк. Фото: УНІАН

"Сьогодні, 6 серпня 2018 року, Херсонський міський суд обрав міру запобіжного заходу для підозрюваного в замаху на вбивство керуючої справами Херсонської міської ради Катерини Гандзюк - тримання під вартою на 2 місяці без права на внесення застави", - написав у Facebook прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко.

Процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні відкритому за ч. 2 ст. 15, п.4. ч.2 ст.115 КК України здійснює прокуратура Херсонської області.

Нагадаємо, 31 липня біля под'їзду невідомий чоловік вилив на радницю міськголови Херсона кислоту. Поліція Херсона закликала громадян допомогти встановити особу нападника та пообіцяла конфіденційність. Українське представництво міжнародного антикорупційного руху Transparency International висловило обурення повідомленнями про нападна Гандзюк.

Додамо, що справу нападу на працівницю мерії Херсона Катерини Гандзюк передали в СБУ.

3 серпня Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала підозрюваного у нападі на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 08 2018 16:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору

Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.