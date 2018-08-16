Гандзюк про затриманого поліцією: на 99% це випадкова людина

Гандзюк також натякає, що замовниками нападу на неї можуть бути правоохоронці - нинішні чи колишні

Активістка й член Херсонської міської ради Катерина Гандзюк, яка постраждала в результаті нападу, каже, що не впізнає підозрюваного Миколу Новікова, якого арештувала поліція.

"Я співчуваю тому бідоласі, якого затримали по моїй справі поліцейські, на 99% це випадкова людина. Я розумію, що дуже швидко треба було гасити інформаційні хвилі й це робили ціною його долі. Мої близькі, які бачили нападника, кажуть, що це не він", - розповіла Гандзюк "Українській правді".

За словами активістки, наразі поліцейські з нею особисто не проводили слідчих дій.

(Вже після розмови, 15 серпня стало відомо, що правоохоронців до Катерини не пустили лікарі. Сама Гандзюк підтвердила цю інформацію, але зазначила, що раніше поліція до неї не приходила).

"Я бачила те, що й усі в інтернеті, але я не впізнаю його (підозрюваного у нападі Миколу Новікова – ред.). Зараз мені складно тримати руку на пульсі розслідування, тому що я зосереджена на своєму здоров’ї і відновленні. У мене через день операції, від яких болісна реабілітація", - пояснює також Гандзюк.

Вона каже, що в її фізичному усуненні можуть бути зацікавлені багато людей.

"Багато кому може бути вигідно позбутися незручного чиновника, як я. Тим паче, я вибиваюся із загального ландшафту, чим дратую багатьох людей не тільки з Херсона. Але мало хто може піти на такий злочин", - вважає активістка.

"Тим більше в місті, де ми всі зросли разом: з кимось ходили в одну школу, з кимось виросли в одному дворі. Але навіть серед політичних опонентів такі звірства зазвичай не прийняті. Пам'ять у людей дуже довга, тому не можна бути стовідсотково впевненим, що ми взагалі говоримо про когось з Херсона", - додає вона.

Гандзюк також натякає, що замовниками нападу на неї можуть бути правоохоронці - нинішні чи колишні:

"Я майже переконана, що у замовника в гардеробі висить форма з погонами, можливо, навіть і не одна".

"Як тільки я стала чиновником, у листопаді 2016 року, ми приймали справи і ставали свідками жахливих зловживань і злочинів. Правоохоронці – перші люди, з ким ми спілкувалися, і говорили, що треба наводити лад. На жаль, об’єкти наших розмов дізнавалися про таке спілкування за лічені хвилини, тому це просто не мало сенсу. Саме з правоохоронцями був цей системний світоглядний конфлікт, де неможливо домовитись", - розповідає член міськради.

За словами Гандзюк, саме від правоохронців вона отримувала погрози і попередження:

"Вони підсилали до мене достатньо близьких мені людей з пропозиціями. Зараз я не можу говорити про всі деталі, це може завадити слідству. Але готуйте попкорн, повірте, буде дуже цікаво".

Нагадаємо, 31 липня в Херсоні невідомий облив співробітницю міськради і активістку Катерину Гандзюк рідиною, яка виявилася концентрованою сірчаною кислотою.

Поліція порушила справу про хуліганство, пізніше змінивши кваліфікацію на завдання тяжких тілесних ушкоджень з метою залякування, а в підсумку розглядає цей напад як замах на вбивство.

Генпрокуратура передала слідство до центрального апарату СБУ.

3 серпня поліція повідомила про затримання підозрюваного в замаху на Катерину Гандзюк.

Сам Новіков і його рідна сестра в суді дали свідчення, що їх не було в Херсоні в день нападу на Гандзюк: з 27 липня по 1 серпня включно вони відпочивали біля моря в селищі Більшовик. За словами сестри Новікова 31 липня її брат разом з чоловіком були в кафе "Оболонь", де пили пиво, повернулися до намету близько 14:00 і до вечора спали, а потім грали з дітьми.

Захисник Новікова заявляв що алібі його підзахисного можуть підтвердити 7-8 чоловік, проте поліція нікого з них не допитала.

Крім того адвокат заявив, що Новіков не знайомий з Гандзюк, а також має риси, відмінні від людини з фоторобота.

6 серпня Херсонський міський суд постановив узяти Новікова під варту до 1 жовтня включно.