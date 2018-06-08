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Напад на активістку Гандзюк: названо ім'я та опубліковано фото підозрюваного

Микола Новиков зараз чекає на адвоката в суді
Херсонський міський суд відклав засідання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного в замаху на співробітницю мерії Херсона Катерину Гандзюк до 13:00 понеділка.
Напад на активістку Гандзюк: названо ім Фото: facebook.com/MasiNayyem

"Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у скоєнні злочину проти Катерини Гандзюк перенесли у зв'язку з тим, що в суд не з'явився адвокат підозрюваного. Сьогодні о 13:00 буде продовжено засідання з адвокатом із системи надання безоплатної правової допомоги", - повідомив юрист Масі Найєм.

Найєм також опублікував фото підозрюваного.

"На фото - підозрюваний. Новиков Микола Миколайович, 30.11.1978 р.н., м. Херсон, зареєстрований за адресою: м. Херсон, проспект Адмірала Сенявіна, буд. 142, кв. 35", - додав він.

Нагадаємо, 31 липня біля под'їзду невідомий чоловік вилив на радницю міськголови Херсона кислоту. Поліція Херсона закликала громадян допомогти встановити особу нападника та пообіцяла конфіденційність. Українське представництво міжнародного антикорупційного руху Transparency International висловило обурення повідомленнями про нападна Гандзюк.

Додамо, що справу нападу на працівницю мерії Херсона Катерини Гандзюк передали в СБУ.

3 вересня Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала підозрюваного у нападі на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

 
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06 08 2018 12:42
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