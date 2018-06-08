Напад на активістку Гандзюк: названо ім'я та опубліковано фото підозрюваного
"Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у скоєнні злочину проти Катерини Гандзюк перенесли у зв'язку з тим, що в суд не з'явився адвокат підозрюваного. Сьогодні о 13:00 буде продовжено засідання з адвокатом із системи надання безоплатної правової допомоги", - повідомив юрист Масі Найєм.
Найєм також опублікував фото підозрюваного.
"На фото - підозрюваний. Новиков Микола Миколайович, 30.11.1978 р.н., м. Херсон, зареєстрований за адресою: м. Херсон, проспект Адмірала Сенявіна, буд. 142, кв. 35", - додав він.
Нагадаємо, 31 липня біля под'їзду невідомий чоловік вилив на радницю міськголови Херсона кислоту. Поліція Херсона закликала громадян допомогти встановити особу нападника та пообіцяла конфіденційність. Українське представництво міжнародного антикорупційного руху Transparency International висловило обурення повідомленнями про нападна Гандзюк.
Додамо, що справу нападу на працівницю мерії Херсона Катерини Гандзюк передали в СБУ.
3 вересня Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала підозрюваного у нападі на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору"Хайтарма" - означає "повернення". Важкий шлях додому. Саме так назвав свій заклад на Нивках Аслан Місіратов. Хайтарма – це справжній куточок кримсько-татарської кухні
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро