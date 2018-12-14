Поліція посилено охоронятиме центр Києва через проведення Об’єднавчого собору
Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що головне завдання поліції - забезпечити публічну безпеку та не допустити провокацій, повідомляє "Громадське".
"Ми всі розуміємо важливість питання безпеки під час проведення Об’єднавчого собору. Нацполіція, Нацгвардія у максимальній координації зі всіма службами готова до забезпечення правопорядку. Під час заходів буде задіяна достатня кількість правоохоронців та відповідних служб для організації публічної безпеки. Також посилене патрулювання буде здійснюватися по всій центральній частині міста та в інших районах Києва", - сказав він.
Зазначається, що до забезпечення правопорядку залучать особовий склад поліції Києва, патрульної поліції, військовослужбовців Нацгвардії, поліції полку особливого призначення, поліції охорони та придані сили.
У МВС додали, що правоохоронці також посилять заходи безпеки поряд з іншими релігійними спорудами Києва.
Як повідолялося, в Об'єднавчому соборі візьмуть участь 192 представники церков.
Нагадаємо, Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні.
Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет каже, що російська церква може лишитися в Україні після отримання нею автокефалії, але називатися українською вже не зможе.
Також Синод Вселенського Патріархату визнав незаконною анексію Київської Митрополії Російською Православною Церквою.
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