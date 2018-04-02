Поліція затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві військового ЗСУ в Києві
"За результатами комплексу оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився 31-річний громадянин Азербайджану. 03.02.18 він був затриманий у Запоріжжі", – повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.
Злочин стався в ніч на 1 лютого 2018 року у приміщенні одного з ресторанів на території Дніпровського району столиці. За інформацією прокуратури, під час конфлікту, який виник між двома групами відпочиваючих, один з чоловіків вихопив ніж та наніс 21-річному військослужбовцю, який перебував там у позаслужбовий час, смертельне поранення в шию, після чого втік з місця події.
Зараз йому оголошено про підозру за ч.1 ст. 115 КК України. У понеділок, 5 лютого, суд обере чоловікові запобіжний захід.
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