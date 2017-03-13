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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Польща хоче екстрадувати з США українця за нібито масові вбивства поляків

Михайла К. підозрюють в участі у придушенні варшавського повстання
Прокуратура Польщі звернеться до США з запитом на екстрадицію громадянина українського походження Майкла К., підозрюваного у скоєнні злочинів проти людства
Польща хоче екстрадувати з США українця за нібито масові вбивства поляків Фото: WSJ

Про це пише PAP з посиланням на польський Інститут національної памʼяті .

Слідчі польської прокуратури підозрюють, що Майкл К. (Михайло К. – ред.), як командир Українського Легіону Самооборони (УЛС, українське військове формування у складі збройних сил Третього Рейху – ред.) вчинив вбивство мешканців сіл Хланув, Колонії Хланув і Колонії Владиславін.

"Майкл К. підозрюється у скоєнні злочину проти людства, який також є воєнним злочином, коли 23 липня 1944 року, будучи командиром роти Українського Легіону Самооборони, видав наказ про вбивство мешканців Хланува, Колонії Хланува і Колонії Владиславіна", – йдеться у повідомленні інституту.

Також Михайла К. підозрюють в участі у придушенні варшавського повстання.

Агенція відзначає, що син Майкла К., Андрій, відмовився коментувати заяви польської прокуратури.

Однак, він підкреслив, що його батько не був у Польщі і не був звинувачений за будь-які військові злочини.

Першим історію Майкла К. розповіло американське агентство AP, яке в 2013 році написало про те що він воєнний злочинець, якого ніхто не притягнув до відповідальності, живе у США з 1949 року.

В опублікованих у 1995 році спогадах сам підозрюваний розповів про те, що після нападу в червні 1941 року Німеччини на Радянський Союз він вступив до лав вермахту та воював на території України і Росії. Був нагороджений Залізним Хрестом.

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13 03 2017 20:42
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