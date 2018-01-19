У Польщі молодих людей, які топтали ногами прапор України, зобов'язали виплатити штраф

Про це повідомляє "Польське радіо".

Прапор висів над входом до Судетської промислово-торгівельної палати, його повісила агенція з працевлаштування Smart Work, яка має офіс у будинку. Минулого року відеокамера муніципальної варти зафіксувала молодих людей, які зняли з будівлі прапор, а потім розтоптали його і витерли об стяг своє взуття.

Муніципальна варта затримала компанію на місці та викликала поліцію, а на своєму порталі повідомила, що було "усунуто, здійснено публічну наругу, знищено та пошкоджено" прапор, а затримані підозрюються у порушенні однієї із статей Кримінального кодексу Польщі.

Згідно зі статтею, той, хто у Польщі зневажає, знищує, пошкоджує або усуває один з державних символів іноземної держави, встановлений у громадському місці представництвом цієї держави або згідно з розпорядженням польського органу влади, карається штрафом, обмеженням свободи або позбавленням волі на строк до одного року.

Однак поліція у Свідниці висунула затриманим звинувачення у "крадіжці та знищенні майна", заявивши, що над прапором не було здійснено наругу, оскільки його було вивішено приватно, а не урядом або органом влади.

Правопорушення вчинили 20-річна Катажина С., 21-річна Марта В. та 25-річний Анджей Б. За знищення українського прапору вони повинні заплатити фірмі з посередництва праці 150 злотих. Кожний з них заплатить також 300 злотих штрафу.