Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Польщі молодих людей, які топтали ногами прапор України, зобов'язали виплатити штраф

Кожен з них заплатить по 300 злотиз фірмі, яка вивісила стяг
У Польщі суд покарав трьох молодих людей, які у вересні минулого року на Ринковій площі міста Свідниця зняли український прапор, потоптали його та витерли об нього своє взуття.
У Польщі молодих людей, які топтали ногами прапор України, зобов Фото: sm.swidnica.pl

Про це повідомляє "Польське радіо".

Прапор висів над входом до Судетської промислово-торгівельної палати, його повісила агенція з працевлаштування Smart Work, яка має офіс у будинку. Минулого року відеокамера муніципальної варти зафіксувала молодих людей, які зняли з будівлі прапор, а потім розтоптали його і витерли об стяг своє взуття.

Муніципальна варта затримала компанію на місці та викликала поліцію, а на своєму порталі повідомила, що було "усунуто, здійснено публічну наругу, знищено та пошкоджено" прапор, а затримані підозрюються у порушенні однієї із статей Кримінального кодексу Польщі.

Згідно зі статтею, той, хто у Польщі зневажає, знищує, пошкоджує або усуває один з державних символів іноземної держави, встановлений у громадському місці представництвом цієї держави або згідно з розпорядженням польського органу влади, карається штрафом, обмеженням свободи або позбавленням волі на строк до одного року.

Однак поліція у Свідниці висунула затриманим звинувачення у "крадіжці та знищенні майна", заявивши, що над прапором не було здійснено наругу, оскільки його було вивішено приватно, а не урядом або органом влади.

Правопорушення вчинили 20-річна Катажина С., 21-річна Марта В. та 25-річний Анджей Б. За знищення українського прапору вони повинні заплатити фірмі з посередництва праці 150 злотих. Кожний з них заплатить також 300 злотих штрафу. 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 01 2018 18:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.