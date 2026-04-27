Польща разом з Україною створює дронову армію для захисту неба

Варшава хоче зміцнити повітряну оборону.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава планує "створити дронову армаду" за підтримки українського технічного та практичного досвіду, щоб "у результаті цієї війни, дещо несподівано для росіян, ми перескочили цілу технологічну епоху і в недалекому майбутньому Україна, Польща та Європа були захищені від повітряних атак".

Про це повідомляє The Guardian.

"Ми знаємо, наскільки нестабільною є ситуація не лише в регіоні, а й у всьому світі. Ми також розуміємо, наскільки важливою є здатність швидко реагувати у випадку провокації чи агресії. Для мене дуже важливо, щоб цей трагічний і водночас вражаючий український досвід протистояння росії також став частиною наших знань про те, як захищати польське небо", – заявив він.