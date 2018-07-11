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Порошенко підписав закон про передачу Андріївської церкви Вселенському патріарху

Патріархат повинен використовувати храм з дотриманням українських законів про охорону історичних пам'яток
Президент України Петро Порошенко підписав закон про надання Андріївської церкви в Києві в постійне користування Вселенському (Константинопольському) патріарху Варфоломію.
Порошенко підписав закон про передачу Андріївської церкви Вселенському патріарху Софія Київська. Фото : kiev4me.kiev.ua

Відповідний статус документа опубліковано на сайті Верховної Ради.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту на сайті Ради.

"Встановити, що Андріївська церква Національного заповідника "Софія Київська" (Київ, Андріївський узвіз, 23), яка є видатним об'єктом культурної спадщини, пам'ятником архітектури національного значення, як культова споруда, що знаходиться в державній власності, передається в безоплатне постійне користування Вселенському Патріархату для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій", - сказано в законі.

Використання Андріївської церкви Вселенським патріархатом має здійснюватися з дотриманням законодавства про охорону культурної спадщини. Передача церкви здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів відповідно до закону "Про свободу совісті та релігійні організації".

Закон набуває чинності на наступний день після дати його опублікування.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада вирішила надати Андріївську церкву в Києві в постійне користування Вселенському патріарху Варфоломію. За прийняття законопроекту №9208 за основу і в цілому проголосували 237 депутатів за мінімально необхідних 226.

 
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07 11 2018 11:32
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