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Порошенко планує відновити спеціальні військові суди

За його словами, за останні три роки в Україні виховане нове покоління ініціативних, сміливих, а часом і відчайдушних командирів, які забезпечують захист держави
Президент України Петро Порошенко заявив, що планує запропонувати відновлення спеціальних військових судів відповідно до існуючої міжнародної практики.
Порошенко планує відновити спеціальні військові суди Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Про це глава держави повідомив в Facebook, коментуючи вирок генералові Віктору Назарову у справі про збитий Іл-76 в аеропорту Луганська.

"Оцінювати дії командирів у бойовій обстановці повинні військові фахівці, військові експерти і військові судді, а не цивільні. Принаймні зараз, поки йде ця жахлива підступна гібридна війна. Справедливість безумовно повинна бути досягнута в суді, але рішення військових судів не будуть ставитися під сумнів нашими воїнами", - переконаний президент.

Порошенко додав, що як Верховний головнокомандувач не може мовчати після вироку одного з цивільних суден, який засудив бойового генерала до ув'язнення на 7 років.

"Наші військові виконують свій обов'язок захищати Україну. Інколи ціною власного життя. Розумію горе родин. Але по-справжньому винним у загибелі наших героїв є ворог, який віроломно вторгся на нашу землю. Єдиним виправданням цим смертям є наближення ними невідворотної перемоги", - зазначив глава держави.

За його словами, за останні три роки в Україні виховане нове покоління ініціативних, сміливих, а часом і відчайдушних командирів, які забезпечують захист держави. "Стриножити їх судовими рішеннями було б нерозумно з точки зору забезпечення обороноздатності і безпеки", - додав президент.

"Саме тому я планую запропонувати відновлення спеціальних військових судів відповідно до існуючих міжнародних практик", - резюмував він.

Вчора генерала Віктора Назарова засудили до 7 років позбавлення волі у справі про збитий Іл-76 в аеропорту Луганська.

Нагадаємо, трагедія,  сталася о першій годині ночі 14 червня 2014 року. У той час бойові дії під Луганськом тільки розгорталися, і в луганському аеропорту стояли українські війська. Увечері 13 червня в Луганський аеропорт для доставки особового складу, боєприпасів і бронетехніки були спрямовані три літаки Іл-76 з 25-ої транспортної авіабригади. Перший здійснив успішну посадку, другий був збитий бойовиками з ПЗРК "Игла", а третій, дізнавшись про знищення другого літака, зажадав скасування посадки і повернув назад.

Головнокомандувач ЗСУ, Начальник Генштабу генерал Віктор Муженко, командувач АТО на сході України, знав про те, що бойовики готувалися збивати українські військово-транспортні літаки, що вилетіли в Луганськ 13 червня 2014, проте все одно відправив їх до Луганський аеропорт.

 
 
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28 03 2017 21:45
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