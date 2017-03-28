Порошенко планує відновити спеціальні військові суди

За його словами, за останні три роки в Україні виховане нове покоління ініціативних, сміливих, а часом і відчайдушних командирів, які забезпечують захист держави

Президент України Петро Порошенко заявив, що планує запропонувати відновлення спеціальних військових судів відповідно до існуючої міжнародної практики.

Про це глава держави повідомив в Facebook, коментуючи вирок генералові Віктору Назарову у справі про збитий Іл-76 в аеропорту Луганська.

"Оцінювати дії командирів у бойовій обстановці повинні військові фахівці, військові експерти і військові судді, а не цивільні. Принаймні зараз, поки йде ця жахлива підступна гібридна війна. Справедливість безумовно повинна бути досягнута в суді, але рішення військових судів не будуть ставитися під сумнів нашими воїнами", - переконаний президент.

Порошенко додав, що як Верховний головнокомандувач не може мовчати після вироку одного з цивільних суден, який засудив бойового генерала до ув'язнення на 7 років.

"Наші військові виконують свій обов'язок захищати Україну. Інколи ціною власного життя. Розумію горе родин. Але по-справжньому винним у загибелі наших героїв є ворог, який віроломно вторгся на нашу землю. Єдиним виправданням цим смертям є наближення ними невідворотної перемоги", - зазначив глава держави.

За його словами, за останні три роки в Україні виховане нове покоління ініціативних, сміливих, а часом і відчайдушних командирів, які забезпечують захист держави. "Стриножити їх судовими рішеннями було б нерозумно з точки зору забезпечення обороноздатності і безпеки", - додав президент.

"Саме тому я планую запропонувати відновлення спеціальних військових судів відповідно до існуючих міжнародних практик", - резюмував він.

Вчора генерала Віктора Назарова засудили до 7 років позбавлення волі у справі про збитий Іл-76 в аеропорту Луганська.

Нагадаємо, трагедія, сталася о першій годині ночі 14 червня 2014 року. У той час бойові дії під Луганськом тільки розгорталися, і в луганському аеропорту стояли українські війська. Увечері 13 червня в Луганський аеропорт для доставки особового складу, боєприпасів і бронетехніки були спрямовані три літаки Іл-76 з 25-ої транспортної авіабригади. Перший здійснив успішну посадку, другий був збитий бойовиками з ПЗРК "Игла", а третій, дізнавшись про знищення другого літака, зажадав скасування посадки і повернув назад.

Головнокомандувач ЗСУ, Начальник Генштабу генерал Віктор Муженко, командувач АТО на сході України, знав про те, що бойовики готувалися збивати українські військово-транспортні літаки, що вилетіли в Луганськ 13 червня 2014, проте все одно відправив їх до Луганський аеропорт.