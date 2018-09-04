Порошенко пропонує Німеччині транзит газу через Україну замість будівництва "Північного потоку-2"
Порошенко застеріг Німеччину від будівництва газогону "Північний потік-2" і назвав це "суто політичним проектом, який фінансує Росія".
"Вибачте за різкі слова, але "Північний потік-2" - це політичний хабар за лояльність до Росії", - заявив український Президент в інтерв'ю газеті Handelsblatt, передає DW.
Порошенко назвав РФ "вкрай ненадійним партнером", а також висловив думку, що реалізація проекту призведе до економічної та енергетичної блокади України, що завдасть їй "величезний збиток". На думку українського Президента, газогін не має "економічно виправданої основи".
А от транзит газу через Україну буде коштувати набагато дешевше і "може бути легко і вигідно модернізований", вважає Петро Порошенко.
"Просто запитайте нас, замість того, щоб інвестувати десять мільярдів євро в "Північний потік-2", - запропонував Президент.
Нагадаємо, що компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво й експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій виключній економічній зоні.
Довідка: Газпром будує газопровід Турецький потік через Чорне море для скорочення транзиту через Україну: одна нитка Турецького потоку потужністю 15,8 млрд куб. м. газу в рік призначена для турецького ринку; друга, такої ж потужності, - для ринку Центральної та Південної Європи.
Протяжність кожної нитки морської магістралі - понад 900 км. В кінці 2016 року Росія і Туреччина підписали міжурядову угоду за проектом Турецький потік. Будівництво першої нитки газопроводу має бути завершено в березні 2018 року, а другої - в 2019 році.
Інвестиції Газпрому в проект Турецького потоку на 2018 рік заплановані в розмірі 182,4 мільярда рублів (близько $3,2 млрд) проти 92,8 млрд руб (близько $1,6 млрд) у 2017 році. Вартість будівництва Турецького потоку оцінюють в $6 млрд.
Газпром почав будівництво в Чорному морі газопроводу Турецький потік 7 травня 2017 року.
Зазначимо, що Європейський Союз і секретаріат Енергетичного співтовариства публічно виступили за збереження транзиту газу через газотранспортну систему України.
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