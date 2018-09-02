ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 січня 2018 року "Про додаткові заходи з протидії інформаційній агресії Російської Федерації".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко увів у дію рішення РНБО про протидію інформаційній агресії РФ
Контроль за виконанням рішення покладається на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
Фото: president.gov.ua
Відповідний указ президента України №25 /2018 від 9 лютого 2018 року опублікований на сайті Адміністрації президента.
Рішення РНБО, введене в дію даним указом, додається, але для службового користування.
Контроль за виконанням рішення покладається на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
У жовтні президент увів у дію рішення РНБО про Ставку верховного головнокомандувача.
Нагадаємо, у Києві відкрився центр забезпечення кібернетичної безпеки. Його створили на базі департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.
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