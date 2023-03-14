Америка програє інформаційну війну. Три кроки до її перемоги над росію

Експерти Фонду захисту демократії Івана Страднер та Ентоні Руджеро вважають, що США програють інформаційну війну, оскільки досі не адаптувалися до умов ХХІ століття. росія користується всіма можливими сучасними інструментами для того, щоб поширювати свою брехню та фейки і таким чином впливати на мільйоні людей по всьому світу. Вашингтон же ігнорує розповсюджувану руськими маячню замість того, аби розповідати правду про росію, причому робити це першим. Про це пишуть експерти у виданні Foreign Policy, ставлячи українські комунікації, в яких ми висміюємо росію та атакуємо першими, за приклад для Америки.

Наприкінці січня Міністерство закордонних справ росії розпочало свою чергову дезінформаційну кампанію, заявивши, що москва отримала понад 20 000 документів про нібито таємну програму США з розробки біологічної зброї в Україні. МЗС рф поширило цю фейкову новину через свій офіційний акаунт у твітері та стверджувало, що Міністерство оборони США "має на меті створення елементів біологічної зброї та її випробування на українцях".

Цей твіт отримав понад 2 мільйони переглядів. Далі активізувалося посольство росії у Вашингтоні, перетворивши кремлівську теорію змови на те, що COVID-19 був розроблений як біологічна зброя урядом США.

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Івана Страднер та Ентоні Руджеро цілком слушно відзначають, що усе це – частина звичного потоку фейкових новин, що виходять з москви, і очевидна абсурдність цих тверджень може спонукати американських чиновників відкинути їх. Однак така самозаспокоєність помилкова, переконані експерти.

Проблема в тому, вважають вони, що ці фейки відволікають увагу від геноцидної війни та інших дій росії, і не в останню чергу тому, що для їхнього розвінчання потрібно писати такі статті, як ця.

Навіть найбільш надумані звинувачення проти США сприймаються серйозно в деяких частинах світу, і все частіше серед американців, які піддаються впливу проросійських пропагандистів, таких як Такер Карлсон з Fox News. Як наголошують експерти, довга історія російських і радянських дезінформаційних кампаній демонструє, що вони набагато успішніші у поширенні сумнівів щодо дій і намірів США, ніж можна було б подумати. І москва виграє, якщо навіть невелика частина людей піддається на те, що для більшості спостерігачів виглядає абсолютно безглуздим.

На думку Страднер та Руджеро, те, що Вашингтон досі не має стратегії протидії такій дезінформації, окрім періодичного офіційного заперечення заяв москви, є небезпечним упущенням.

Експерти зазначають, що винаходи російської пропаганди можуть бути витонченими. У грудні начальник управління радіаційного, хімічного і біологічного захисту російських військових Ігорь Кірілов заявив, що росія виявила "масштабне поховання залишків біоматеріалів" в окупованому Лисичанську на сході України. Це нібито було зроблено Міністерством оборони США в рамках секретної програми. Потім він вигадав, що російська знахідка змусила Пентагон перенести ці дослідження біологічної зброї з України до Центральної Азії та інших частин Східної Європи. Минулого року, пишуть автори, рф запросила офіційне засідання Конвенції про заборону біологічної зброї, щоб звинуватити Сполучені Штати в тому, що в Україні діють лабораторії з її виробництва. Більшість учасників, які виступали під час засідання, відкинули твердження росії.

москва не соромиться всю свою маячню виносити на найвищий політичний рівень. Зокрема, як нагадують експерти, на засіданні Ради Безпеки ООН росія звинуватила Україну та США у змові з метою використання перелітних птахів і кажанів для поширення патогенів. Пентагон, як стверджувала росія, також збирав зразки крові в українських хворих на COVID-19 для розробки біологічної зброї, генетично націленої на "слов'янську етнічну групу", що є частиною більш масштабної змови, в рамках якої Сполучені Штати створили COVID-19, щоб зберегти свою міжнародну владу. У цьому ключі Кірілов також вважав підозрілим те, як швидко США змогли виробити мРНК-вакцини для лікування COVID-19. Реальні факти, переконані автори, очевидно, не мають значення для кремлівських інформаційних "воїнів", які проводять витончені операції, переплітаючи оманливі та часто не пов'язані між собою наративи, щоб поширювати чутки і сіяти сумніви.

Експерти нагадують, що кремль відточив багато із цих методів ще за часів Холодної війни, коли КДБ провів операцію "Денвер" – успішну дезінформаційну кампанію, яка звинуватила уряд США у створенні та розповсюдженні ВІЛ-вірусу, що викликає СНІД і вбив мільйони людей по всьому світу до того, як було розроблено лікування. Ця фейкова новина була підхоплена і поширена ЗМІ по всьому світу. Цей наратив і подібні до нього, переконують експерти, були частиною програми москви, спрямованої на те, щоб систематично виставляти Вашингтон як підлого актора з таємним планом підпорядкування і навіть винищення населення, особливо в країнах, що розвиваються.

Нещодавно російські міністерства оборони і закордонних справ звинуватили США і Велику Британію у хімічних атаках у Сирії, що є гротескним перекручуванням правди. росія використовувала заїжджену схему, пишуть експерти, звинувачуючи супротивників у злочинах проти людяності, які скоював її власний близький союзник чи вона сама.

Пропагандисти президента росії владіміра путіна визнають, зазначають Страднер та Руджеро, що російським державним ЗМІ та урядовцям бракує довіри на Заході. Подібно до того, як СРСР використовував лівих журналістів і протестні групи як корисних ідіотів або добровільних посередників, сьогодні росія зосереджується на проникненні в західні ультраправі мережі, праві ЗМІ та популістські партії для поширення своїх наративів. Так, науковий співробітник Атлантичної ради Джаред Холт описав, як російські дезінформаційні тролі експлуатують існуючу одержимість ультраправих груп таємними урядовими змовами, наприклад, використовуючи теорії змови, популярні серед QAnon. У цьому параноїдальному підземному світі секретна урядова біозброя є постійною темою.

Потім російська дезінформація використовує вірусне поширення цих наративів від закритих кіл до ширшої аудиторії через соціальні та мейнстрімні медіа. Наприклад, згадують експерти, після того, як слухання в Комітеті закордонних справ Сенату США підтвердили загальновідомий факт, що Сполучені Штати підтримують епідеміологічні інститути в колишніх радянських республіках, оскільки в рамках угоди про роззброєння після Холодної війни, ці військові лабораторії були перетворені на цивільні заклади охорони здоров'я, низка ультраправих каналів і платформ висвітлили цю інформацію через проросійську призму. В ефірі Fox News Карлсон заявив, що слухання "щойно підтвердили, що російська дезінформація ... насправді цілком і повністю відповідає дійсності". Подкаст Стіва Беннона "Військова кімната" також розтиражував наратив про "американські біолабораторії в Україні". Дональд Трамп-молодший написав у твітері для своєї 9,7-мільйонної аудиторії, що історія з біозброєю перейшла "від теорії змови до факту".

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Багато інших урядів почали боротися з кремлівськими дезінформаційними тролями. Стратегія України в соціальних мережах є лише одним із прикладів.

Експерти наголошують, що росія застосовує подібну тактику і в Європі. У дні, що передували вторгненню путіна в Україну, кремль поширював дезінформацію про біологічну зброю по всій Європі, щоб допомогти раціоналізувати війну, що насувається. Після того, як російський телеграм-канал опублікував документи, що нібито свідчать про плани України застосувати біологічну зброю, німецькі проросійські канали та організації, як-от Anti-Spiegel, посилили цей наратив. Зрештою, в дезінформацію включилися й політичні діячі – Штеффен Котре, член німецького парламенту від проросійської партії "Альтернатива для Німеччини", вимагав, щоб парламент обговорив "лабораторії біологічної зброї в Україні". Пізніше дослідження показало, стверджують автори, що майже 7 % німців повірили у цю дезінформацію.

Експерти вважають, що перший крок у протидії російському наративу починається з пояснення правди світовій аудиторії. На останній конференції з перегляду Конвенції про заборону біологічної зброї в Женеві американський делегат звинуватив москву у приховуванні активної програми з її розробки, що є кричущим порушенням конвенції. Він також вказав на те, що росія продовжила програми біологічної зброї радянських часів, а не ліквідувала їх, як вона про це стверджує.

Цей випадок, наголошують експерти Фонду захисту демократії, чудово ілюструє чотири кроки в російській дезінформації: заперечувати все, розгортати неправдиві наративи, звинувачувати інших у тому, що робить сама, і повторювати. На жаль, Вашингтон не посилив власні меседжі ще більше. Це втрачена можливість, переконані експерти, оскільки більше американців і європейців чули російські дезінформаційні наративи, ніж спростування з боку американського уряду.

По-друге, переконані експерти, уряд США має нарешті увійти у світ медіа ХХІ століття. Надто велика частина його взаємодії з російською дезінформацією все ще базується на важких дипломатичних заявах і політичних звітах. росія бере участь в успішній інформаційній кампанії, адаптованій до соціальних медіа та інших сучасних каналів комунікації. Хоча звіти та інформаційні бюлетені, що розвінчують російську брехню, є цінними, скажімо, для журналістів, які займаються дослідженнями, ці інструменти не дійдуть до простих людей.

Натомість, вважають Страднер та Руджеро, успішною була б американська кампанія, яка б, наприклад, висміювала кремль у соціальних мережах різкими коментарями та жартівливими мемами про російські програми біозброї. Багато інших урядів почали боротьбу з кремлівськими дезінформаційними тролями таким чином – стратегія України в соціальних мережах є лише одним із прикладів.

кремль не любить, коли над ним знущаються, а росія реагує на пряме засудження – навіть якщо воно створене в Голлівуді. У 2019 році HBO випустив мінісеріал про катастрофу на Чорнобильській АЕС у СРСР 1986 року. Експерти нагадують, що негативне зображення радянської влади в серіалі розлютило путіна до такої міри, що кремль негайно заборонив серіал. Державні ЗМІ, як-от Sputnik, намагалися його дискредитувати. російське НТВ навіть оголосило про плани створення власного серіалу про Чорнобильську трагедію. (І ми не здивуємося, якщо в ньому канал звинуватить Сполучені Штати та Україну у катастрофі.) Не дивно, що наполегливі зусилля кремля цензурувати серіал лише підвищили інтерес росіян до його перегляду – добре відомий результат цензури.

І третій крок: для західних урядів було б важливим змусити росію оборонятися в інформаційному просторі. Коли кремль перебуває в обороні, він витрачатиме час, енергію та ресурси на захист себе замість того, щоб атакувати Захід. Наприклад, вважають Страднер і Руджеро, Сполученим Штатам слід виробити нові способи розповсюдження правди про існуючу в росії програму біозброї та порушення Конвенції про заборону біологічної зброї 1972 року.

Після завершення Холодної війни уряд США не бажав використовувати інформаційні кампанії у повній мірі для боротьби з супротивниками країни, що в результаті привело до заповнення інфопростору настроями антиамериканської пропаганди. Хоча обурливі заяви про створення Сполученими Штатами пандемій або використання птахів для розповсюдження хвороб здаються неймовірними, ігнорування таких кампаній з боку Вашингтона додає довіри до наративів, створених кремлем. США терміново потрібна інформаційна стратегія ХХІ століття, зосереджена саме на діяльності росії, аби дати путіну відчути смак його власних ліків.

Івана Страднер є науковою співробітницею Центру Баріша для правдивості медіа у Фонді захисту демократії.

Ентоні Руджеро є старшим директором програми з нерозповсюдження та біозахисту у Фонді захисту демократії і колишнім старшим директором із протидії розповсюдженню та з біозахисту в Раді національної безпеки США в адміністрації Трампа.

Джерело: Foreign Policy