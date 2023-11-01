Прокиньтеся. Порядок європейської безпеки має бути не з росією, а проти неї – Крісті Раік

Заступниця директора Естонського Міжнародного центру оборони та безпеки Крісті Раік намагається пояснити західним посадовцям і політикам, що домовленості та бажання будувати спільне майбутнє, зокрема безпекове, з росією – в минулому. Тепер потрібно будувати безпековий порядок спрямований проти росії, проти її імперських устремлінь і забезпечити неможливість відновлення її загрози щодо західних сусідів. Але чи почують експертку сьогодні, якщо ця думка мала заполонити світ щонайменше рік тому, але досі не у порядку денному багатьох демократичних держав.

"Війна росії проти України наближається до своєї третьої зими, але кінця їй все ще не видно. Крапельне підживлення західної військової допомоги є достатнім для того, щоб Україна продовжувала боротися, але недостатнім для того, щоб звільнити всю свою територію. Водночас, незважаючи на постійну народну підтримку Києва в західних країнах, багато говорять про втому Заходу від війни, а в кулуарах посилюються дебати про можливий компроміс для її припинення або заморожування", – пише Крісті Раік у Foreign Policy.

На думку фахівчині, компроміс був би передчасним через низку відомих причин. По-перше, жодна зі сторін не готова до серйозних переговорів. Відновлення контролю над Україною, можливо, і не є життєво важливим для виживання росії, як стверджує путін, але це цілком може стати питанням життя і смерті для нього самого. Для України ця боротьба є екзистенціальною, і західні лідери знову і знову заявляють, що саме Україна має вирішувати, коли вести переговори і на яких умовах. "Однак ця мантра є хибною, оскільки ми вже знаємо, що Україна хоче продовжувати боротьбу. Утримуючись від поставок критично важливої зброї, західні країни частково несуть відповідальність за те, що Україна не просувається вперед так швидко, як хотілося б їй та її прихильникам", – вважає Крісті Раік.

По-друге, на її думку, насильство на окупованих росією територіях не припиниться доти, доки вони залишатимуться під контролем москви. Тому заморожування конфлікту є неприйнятним для українців, які бачили жахіття, скоєні росіянами в Бучі, Ірпені та незліченній кількості інших міст і сіл. Це добре розуміють сусіди України, які мають власний досвід російської та радянської окупації. Це означає життя в умовах страху, несвободи та постійної загрози насильства.

Ці аргументи проти пошуку врегулювання найближчим часом будуть знайомі читачам після війни. Менш обговорюваним, але набагато більш фундаментальним для всієї Європи, є питання про те, що врегулювання означатиме для майбутнього порядку європейської безпеки. Якби війна була заморожена, росія не лише була б винагороджена за свій напад. Вона також зберегла б свою мету – докорінно переглянути порядок європейської безпеки і відновити свою сферу впливу.

Необхідно чітко усвідомлювати, що розуміння москвою принципів і норм європейської безпеки несумісне з поглядами Заходу. Як ми бачимо на прикладі України, кремль ототожнює безпеку з контролем, що має глибоке коріння в російській історії та зовнішній політиці. Навряд чи це зміниться в осяжному майбутньому.

Традиція росії як загарбницької імперії сягає своїм корінням середньовічної московії, яка перетворилася на експансіоністську державу за правління Івана Грозного в XVI столітті. Іван, відомий своєю жорстокістю у катуванні та вбивствах власного народу, був реабілітований і прославлений за часів правління путіна, а сам путін взяв за взірець іншого російського будівничого імперії, який полюбляв тортури, Пєтра І.

Іншою ключовою російською зовнішньополітичною традицією є ідея про те, що європейський безпековий порядок має ґрунтуватися на домовленостях між великими державами над головами менших. Починаючи з 2014 року, кремль неодноразово посилався на Віденський конгрес, який перекроїв карту Європи на початку 1800-х, і Ялтинську конференцію – зустріч Великої Британії, СРСР і США в лютому 1945-го, яка розділила Європу на дві сфери впливу. З точки зору росії, обидві угоди заклали фундамент стабільності на десятиліття. Однак ціна цієї стабільності до болю відома країнам, які постраждали від російського домінування. Віденська угода на століття стерла Польщу з мапи як суверенну державу, а Ялтинська – прирекла половину Європи на понад 40 років радянської окупації і тоталітарного правління.

Європейський порядок після Холодної війни приніс західним сусідам росії безпрецедентний рівень свободи, суверенітету та процвітання. Більшість колишніх країн Східного блоку використали свій суверенітет, щоб зробити рішучий поворот на Захід. Серед колишніх радянських республік швидким і рішучим був західний поворот країн Балтії; Україна, Грузія і Молдова намагалися слідувати за ними пізніше і все ще борються за право вибору свого майбутнього місця в Європі, включно з членством в Європейському Союзі. Структури прийняття рішень в ЄС ґрунтуються на принципово іншому порядку порівняно з перебуванням у зоні, контрольованій росією: блок надає значну владу меншим державам, навіть якщо члени делегують деякі аспекти суверенітету наднаціональним інституціям. Перебування в сірій зоні між росією та ЄС, як це сталося з Україною, виявилося найменш стабільним варіантом.

росія ніколи не відчувала себе комфортно з розвитком подій у сфері європейської безпеки після Холодної війни. Вона часто скаржилася на те, що Захід не ставиться до неї як до рівної, але визначення рівності в росії та Європі дуже різняться. Для росії це означає бути нарівні з іншими великими державами, зокрема зі Сполученими Штатами, а не зі своїми суверенними сусідами, вплив яких послідовно заперечує. Оскільки вона не вважає їх рівними, москва також мало цікавиться думкою Берліна чи Парижа, не кажучи вже про Брюссель. Це затьмарює всі аспекти того, як росія ставиться до своїх сусідів. Коли сотні тисяч українців вийшли на вулиці під час Помаранчевої революції 2004 року на знак протесту проти корумпованого і нечесного уряду – і знову під час революції на Майдані наприкінці 2013-го і на початку 2014-го – все, що бачила москва, це нібито змову США з метою послабити росію.

2009 року тодішній президент росії Дмітрій Мєдвєдєв запропонував новий договір про європейську безпеку, намагаючись захистити те, що росія вважала своїми законними безпековими інтересами, які зараз нібито порушуються Заходом. Використовуючи таку кодову мову, як "неподільність безпеки", москва насправді прагнула обмежити НАТО Заходом часів Холодної війни і отримати право вето на рішення Альянсу, якщо росія вважатиме, що вони суперечать її дуже відмінному визначенню безпеки.

У грудні 2021 року, коли російські війська накопичували сили для вторгнення в Україну, кремль зробив нову спробу просунути своє бачення європейського безпекового порядку в двох документах, адресованих НАТО і США. Цього разу двозначності не було, а ревізіоністські цілі стали зрозумілими: повне відновлення сфери впливу москви часів Холодної війни і скорочення присутності НАТО в Європі до рівня, що передував її розширенню на схід у 1990-х роках. Ці цілі залишаються незмінними і відображають довгострокове стратегічне мислення рф. Зусилля Заходу з часів завершення Холодної війни щодо побудови спільного з росією європейського порядку явно провалилися.

Якщо росія досягне своєї стратегічної мети – відновити контроль над Україною, хоча б частково, – це означатиме ратифікацію зусиль москви, спрямованих на нав'язування свого бачення порядку її європейським сусідам. Але навіть якщо росія зазнає поразки і буде змушена залишити всі окуповані території в Україні, їй нелегко буде відмовитися від свого багатовікового розуміння себе як імперії та великої держави, що має привілейовані права у сфері свого впливу. На відміну від деяких імперій, які були ліквідовані в минулому – таких як нацистська Німеччина та імператорська Японія – росія не буде повністю розгромлена. Вона не буде окупована іноземними державами і не буде змушена пройти через глибокі системні зміни. Тому неминуче перетворення росії на державу зі статусом кво, яка визнає своє місце в Європі після Холодної війни, не кажучи вже про подальше розширення ЄС і НАТО, є малоймовірним.

Колишній радник президента США з національної безпеки Збігнєв Бжезинський у 1990-х роках стверджував, що росія не може бути імперією без України. російські пропагандисти переконують, що росія може існувати лише як імперія або не існувати взагалі. Відмова від цього твердження стане важливою передумовою для появи постімперської росії.

Ще однією передумовою буде визнання росією своїх сусідів суверенними державами, а не просто маріонетками, які виконують волю Вашингтона. У чому кремль і так звані реалісти на Заході глибоко помиляються щодо війни в Україні, так це в тому, що світову історію пишуть великі держави. Якби це було правдою, країни Балтії, Фінляндія, Польща та Україна не мали б жодних підстав існувати сьогодні як суверенні держави. Одним із великих непередбачуваних наслідків російського вторгнення в Україну є те, що воно продемонструвало і зміцнило силу сусідів росії. Новий силовий блок в НАТО тепер простягається від Скандинавії до Чорного моря. Польща та Україна стають провідними військовими державами Європи. Їхній внесок у європейську оборону буде вкрай необхідним у найближчі роки і десятиліття.

Ми не повинні очікувати, що спільне розуміння між Заходом і росією щодо європейської безпеки з'явиться найближчим часом – і, звичайно, не в рамках переговорної угоди, яка хоча б частково винагородила б росію за її розчленування України. Тому необхідно передбачити майбутній порядок європейської безпеки не з москвою, а проти неї, спрямований на стримування подальших російських загроз і захист європейських демократій від авторитарних, ревізіоністських та імперіалістичних амбіцій кремля.

Це був би подвійний порядок, схожий у певному сенсі на епоху Холодної війни. Тоді західні демократії створили власні ліберальні структури, засновані на правилах, зокрема НАТО та ЄС, одночасно проводячи політику стримування Радянського Союзу і беручи участь в ідеологічній, економічній, військовій і технологічній конкуренції зі Східним блоком. Такий новий європейський порядок, однак, був би нестабільним за своєю суттю, не в останню чергу тому, що глобальний контекст глибоко змінився з часів Холодної війни. Прихильність Сполучених Штатів до європейської безпеки підривається як внутрішньою політичною турбулентністю, так і геостратегічним середовищем, в якому головним конкурентом США тепер є Китай, а не росія. Водночас світ більше не є біполярним, а має кілька конкуруючих і взаємопов'язаних центрів сили.

Незважаючи на ці зміни, майбутній європейський порядок, швидше за все, буде характеризуватися довгостроковою російською загрозою і антагоністичними відносинами з москвою, як і в часи Холодної війни. росія продовжуватиме відкидати новий баланс сил, який зменшує її колишню радянську і царську сферу впливу, в той час як Захід продовжуватиме відкидати сам принцип сфер впливу. росія намагатиметься переглянути баланс сил, як тільки відновить свій військовий потенціал. Для того, щоб зробити новий порядок в Європі більш стійким, Захід повинен буде проводити активну політику стримування, включно з надійним стримуванням і обороною, повною інтеграцію України та інших країн в НАТО та ЄС, а також обмеженням здатності росії відновити свою військову міць.

На завершення своєї статті Крісті Раік наголошує, що незалежно від того, як ви ставитеся до переговорів між росією і Україною, не можна ігнорувати фундаментальне питання про майбутній порядок безпеки в Європі.

Джерело: Foreign Policy