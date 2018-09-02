Посол назвав можливий шлях розблокування комісії Україна-НАТО
Про це Пристайко повідомив у коментарі УНІАН.
Відповідаючи на запитання, яким може бути вихід із ситуації з тим, щоб вже у березні могло відбулося засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, український дипломат зазначив, що одним з таких рішень може бути внесення до Річної національної програми співробітництва з НАТО рекомендацій Венеціанської Комісії щодо закону про освіту в Україні.
Пристайко повідомив, що на засіданні урядового комітету, яке відбулося 2 лютого, було ухвалено рішення внести в Річну національну програму співробітництва з НАТО рекомендації Венеціанської комісії щодо закону про освіту.
"Ми вносимо в повному обсязі в Річну національну програму рекомендації Венеціанської комісії, від початку до кінця, а іншим пунктом прописуємо, щоби рекомендувати Угорщині нагадати, що українська сторона відкрита для переговорів з громадами та спеціалістами", - пояснив дипломат логіку можливого вирішення ситуації.
Нагадаємо, попри прохання України та згоду найвпливовіших членів Північноатлантичного альянсу, в Брюсселі так і не підтвердили дату засідання комісії Україна-НАТО (КУН) на рівні міністрів оборони.
Міністерське засідання КУНу мало відбутися 14 або 15 лютого під час зустрічі міністрів оборони всіх країн-членів Альянсу. Однак Угорщина застосувала право вето і заблокувала цю зустріч.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків